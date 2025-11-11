告別主持多年的青龍獎，金憓秀改主持2025 MAMA！「將會分享音樂正能量！」

演員金憓秀在主持了多年的電影青龍獎頒獎典禮後，宣布交出主持棒，而今年2025的音樂盛典MAMA將由她擔任主持人！她也表達了心中的想法。

11月11日上午在首爾舉辦了2025 MAMA頒獎典禮的發表會，許多長官與PD製作人們都出席參與。其中李PD表示，在大家自由自在唱歌跳舞的瞬間，在我們心中所湧出的喜悅能量，本次將以「興」為主題概念，衍伸出口號「UH-HEUNG」（一般用於形容獅子或老虎的叫聲 嗷嗚），全世界都共同發展著Kpop音樂的此刻，將面臨著更大的挑戰，為了將影片、聲音都升級，也傾盡了許多努力，首度引進4K串流直播的House Band，請大家期待現場更升級的表現。



2025年MAMA頒獎典禮的主持人，第一天將由演員朴寶劍擔任，而第二天就由演員金憓秀擔任。金憓秀也表示，她相信音樂具有超越地域性、語言並擁有能夠連接人們心靈的力量，她也將真誠地分享音樂產生的能量，表達了自己加入主持人行列的使命。



2025 MAMA Awards頒獎典禮將於11月28與29日在香港舉辦，概念口號「UH-HEUNG」，包含來自世界各地的人種、文化的人們，學會接受自己，並且發出不畏懼生活的吶喊。出演的團體包含All Day Project、Alpha Drive One、Baby Monster、Boy Next Door、BUMSUP、Cortis、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、izna、KickFlip、MEOVV、RIIZE、Stray Kids、Super Junior、TWS、Zero Base One、aespa、G-Dragon、IDID、i-dle、JO1、Kyoka、Mirror、NCT Wish、TXT、TREASURE等。

