历代最大规模《李泳知的警察抓小偷》2/6爆笑开跑！近10万人争相报名，李泳知紧急求助罗PD XD

只是想找人玩「警察抓小偷」的李泳知，没想到报名人数竟接近10万人，最后只好紧急求助罗PD。

4日，YouTube 频道15夜公开了新内容《李泳知的警察抓小偷》的预告影片。影片中，李泳知与 OH MY GIRL 的 MIMI、兔珑、铁龙、罗暎锡PD、金艺瑟PD 等共100名参加者，一同享受「警察抓小偷」的游戏乐趣。



「警察抓小偷」是一种捉迷藏型游戏：警察抓到小偷后将其关进监狱，而其他小偷若触碰被关在监狱的小偷，则可将其释放。李泳知某天突然表示想玩这个游戏，於是透过 IG 限时动态招募参加者，没想到申请人数多达约10万人。最后，她只好找上罗PD求助。虽然罗爸爸看起来有些无奈，但最终还是答应了女儿的请求 XD。游戏正式拍摄於上个月19日，在上岩洞文化储备基地完成，规模创下历代之最。李泳知在预告中幽默表示：「当然这一天也跑完这辈子的步。」



预告一公开，网友也热烈留言：「请认真地制作季度制！春天也跑、夏天也跑、秋天也跑，好吗」、「我看过招募参加者，但没想到是这么正式的内容」、「先把事情搞大再拉拢PD」、「暎锡PD请好好照顾女儿们！哈哈真的是福星啊～特别是泳知」、「亲自配音真的太搞笑了」、「那个声音怎么可能不是AI」、「喜欢干活的女儿、说要一起做的姐姐，还有今天浑身酸痛的父亲」、「从10万人中选出100人，到底淘汰了多少人」、「啊，一定超好玩」等。

而《李泳知的警察抓小偷》将於6日下午6点正式公开，大家可以期待这场爆笑追逐战会有多精彩啦 XD

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻