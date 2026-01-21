美到認不出！李泳知怒減13kg拍新照！公開超狠減肥法：靠這杯斷食

韓國超人氣女rapper李泳知，近期以一組全新畫報成為熱門話題！畫報中她展現了成功減重13kg後的驚人變化，不僅身形明顯變得纖細，整個人也散發出更成熟、自信的氣場，讓粉絲們又驚又喜。

Mainstream Winter日前透過官方SNS公開了李泳知的全新形象照。 在這組畫報中，李泳知完美消化了兩種截然不同的風格，大秀時尚可塑性。 一套她身穿黑色細肩帶小可愛搭配灰色運動褲，展現隨性不羈的街頭潮流感; 另一套則換上米色系的成套西裝，瞬間變身幹練又優雅的都市女性，散發滿滿的輕熟魅力。



不過，最吸睛的還是她瘦身後的全新體態！成功甩肉13kg的她，臉蛋變得更精緻，身形線條也顯得輕盈緊實，搭配上充滿自信的眼神，彷彿宣告著全新的開始。 她先前曾在YouTube頻道「Vogue Korea」中透露自己的瘦身秘訣，坦言為了減肥，她徹底戒掉了外送食物，並且在感到飢餓時，會喝一種將高麗菜、番茄和香蕉打在一起的「蔬菜水果飲」來取代正餐，這個超硬派的飲食管理法也引發網友熱議。

從2019年參加Mnet生存節目《高校Rapper 3》出道，到在《Show Me The Money 11》中奪下冠軍證明實力，李泳知一直是音樂界的焦點。 近年她更憑藉絕佳的綜藝感和幽默口才，活躍於各大綜藝節目，成功擴展事業版圖。 這次以嶄新樣貌回歸，也讓大家更加期待她未來的活躍表現。

