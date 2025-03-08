矛盾早有端倪！不止XIUMIN被電視台拒絕，EXO伯賢多年未參加年末頒獎禮、疑遭SM娛樂暗中打壓

韓國娛樂公司One Hundred Label與KBS電視台近日爆發衝突，子公司INB100先是指控KBS拒絕EXO成員XIUMIN出演打歌節目，隨後宣佈旗下藝人李茂珍和李壽根不參與KBS兩檔節目的錄製，並將矛盾根源引向XIUMIN前所屬社SM娛樂。 有分析指出，不止XIUMIN，另一位從SM娛樂簽到INB100的藝人伯賢，也一直遭到SM娛樂暗中打壓。

三百萬銷量無緣年末頒獎禮

EXO成員伯賢去年4月發行第四張迷你專輯《Hello， World》，5天之內銷量突破一百萬張。 這是伯賢繼迷你二輯和迷你三輯之後連續第三張百萬專輯，令他成為韓國首位專輯銷量三百萬的男歌手。

然而儘管人氣居高不下，伯賢卻接連多年沒有在任何一個年末頒獎典禮上露面。 伯賢曾在粉絲溝通app中說過希望參加年末頒獎禮、即便沒有獎也希望上台表演，粉絲也十分期待，但最終都未能成行。



XIUMIN遭多家電視台拒絕出演

本月4日，伯賢隊友、同所屬社的歌手XIUMIN推出新專輯，同時透露雖然很希望出演電視台打歌節目，但遭到KBS持續拒絕聯絡，還爆料稱KBS非正式地表示「XIUMIN不可能與SM歌手一同出演《Music Bank》」。 亦有業內人士稱SM高層「曾大舉前往KBS電視台」，暗指SM娛樂向KBS施壓、打擊離開公司的藝人。 不僅如此，XIUMIN還遭到MBC、Mnet等電視台以「檔期問題」拒絕出演，令人難免聯想起當年JYJ離開SM娛樂之後遭到封殺的處境。



矛盾深埋已久

EXO小分隊EXO-CBX成員CHEN、伯賢、XIUMIN在2023年向SM娛樂提出解約、控訴不公平「奴隸合約」，最終達成和解。 2024年初，伯賢與SM舞蹈老師一同創立新公司INB100，宣佈管理三位成員的個人及團體活動，SM娛樂也發聲明表示認同。 當時韓網有爆料稱MC夢是慫恿CBX脫離SM的幕後主使，但他本人已經否認。 幾個月後，INB100作為子公司加入One Hundred Label，也就是MC夢創立的經紀公司。

同一年，One Hundred Label簽約男團THE BOYZ，子公司Big Planet Made娛樂簽約SHINee成員泰民，持續擴大藝人版圖。 據悉，簽約過程中One Hundred Label與SM娛樂、THE BOYZ前所屬社IST娛樂及其母公司Kakao娛樂多次爆發矛盾。 這次XIUMIN遭多家電視台拒演，也被視為背後矛盾的體現。



不過，有不少網友（1，2）對此提出不同意見，例如單張專輯百萬銷量現在已經很難說是非常了不起的成績，何況音源成績也不算特別突出，比起從前背靠大公司SM娛樂，如今簽約中小公司後的待遇勢必存在落差。 亦有人質疑INB100實際上是利用伯賢賣慘，試圖加強「SM打壓離開藝人」的輿論。

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