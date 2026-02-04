《爱情处方笺》第2集收视率就爆了！「世代通杀」强势登顶，观众狂赞：这才是正宗狗血味

Viu独家播出的新韩剧《爱情处方笺》才开播就直接「炸翻」收视榜！自2月1日首播后，该剧不仅迅速夺下周末所有节目收视冠军，更在年轻观众群中疯狂吸粉，被韩网誉为「2026年最强周末剧黑马」！

▲ 收视率全面开挂：全国冲破17%、瞬间最高飙到19.7%

根据尼尔森韩国数据，该剧首集全国平均收视率即冲上15.5%，第二集更暴涨至17.4%，稳坐同时段第一。 其中，在「杨恩斌」（尹瑞娥 饰）拍摄韩医诊所宣传影片的片段，瞬间最高收视率更狂飙至19.7%，气势惊人！

不仅如此，被视为收视关键指标的「2049年龄层」（20至49岁观众）收视率，该剧也在2月1日所有无线台节目中荣登榜首，实现「从妈妈到女儿」的全年龄层辗压，证明其狗血又新潮的剧情设定成功狙击各世代口味。



▲ 观众疯刷好评：「狗血味对了！」「光是看两家人吵架就笑疯」

播出后，韩国论坛与社群瞬间被洗版，观众激动表示：「就是这个味！周末剧的狗血灵魂回来了！」、「没想到还能再看到陈世娫、朴基雄搭档，回忆杀爆击！」、「角色设定超有趣，第一集就看懂全家关系图，入戏零时差！」、「『公家vs杨家』两世代恩怨情仇，吵起来根本史诗级好笑！」、「朴基雄和陈世娫14年后再相遇，那个眼神...... 我尖叫了！」等。

▲ 豪华阵容x高浓度剧情：两大家族30年世仇引爆笑泪交织

剧情讲述结怨30年的「公氏」与「杨氏」两个家族，因一场意外直播事故让双方长孙「公主儿」（陈世娫 饰）与自阿根廷归国的「杨现斌」（朴基雄 饰）命运般重逢。 首播即揭开两家人「互相伤害又荒谬爆笑」的日常，从韩医诊所经营权到家族秘密，每一幕都充满戏剧张力与意外笑点。

陈世娫饰演曾是主播、却因事故跌落神坛的「公主儿」，将角色韧性与脆弱感完美交融; 朴基雄则以深邃演技，演活对初恋念念不忘的菁英男「杨现斌」。 两人在第二集结尾以「上司与下属」身份戏剧性再会，颜值与气场碰撞出的火花，让观众直呼「化学反应太强！」



▲ 老戏骨+喜剧CP神助攻：金美淑霸气护媳、监控狂老公vs辣妻对决

除了年轻主线，剧中两对中年夫妇的演出更是亮点：

柳好贞与金承洙扮演的「公家夫妇」，表面光鲜却婚姻危机，互动写实到令观众窒息又著迷。



金美淑饰演的奶奶「罗善海」，以温暖威严成为家族定心丸，每一句台词都是人生金句。



而「杨家夫妇」金亨默与苏怡贤则完全走爆笑路线：丈夫跟踪成癖、妻子曾是「辣泡菜网红」，两人每次登场都像喜剧直播，贡献全剧最大笑点！

《爱情处方笺》以「老派狗血融合新潮梗」的精准配方，成功引爆追剧热潮。 随著两大家族恩怨持续发酵，韩国本土收视是否将突破20%大关，已成各界关注焦点。 该剧由Viu自2026年2月1日起独家播出。

