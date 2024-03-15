和鬼接吻是什麼感受？周元&權娜拉《夜限照相館》輕鬆感人開播，朴秉恩金光奎等熟面孔登場（EP.1-2）

《救命卡特》周元和《不可殺：永生之靈》權娜拉全新作品《夜限照相館》本週已開播，兩集劇情輕鬆又感人，開出全國2.1、2.5%收視率，已超過上一部同檔期由鄭雨盛與申鉉彬合作的《跟我說愛我》全集收視率。

《夜限照相館》描述「夜限照相館」第七代經營人「徐基周」（周元飾演）替鬼客拍下在世最後一張照片、替其完成遺願的故事。大致上一集一個鬼故事，首兩集劇情就讓人看了淚流，徐令姬和林智圭飾演一對夫妻，徐令姬因內疚差點失去和心愛的丈夫告別的機會；演出《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》（再見媽媽又再見）男扮女裝爆紅的童星徐宇真，此次一人分飾兩角扮雙胞胎，兄弟離情依依令人鼻酸。



《夜限照相館》感人之餘仍有輕鬆搞笑的情節，如徐基周在教堂被工作夥伴白南九（音文碩飾演）一把抱起，懸空離開讓所有教友看傻眼；徐基周被迫完成一個處女鬼的願望和他舉行婚禮，結果接吻環節死命不從，女鬼大發雷霆最後被白南九轟出去；韓春（權娜拉飾演）「英雌救雄」一個move就拯救被惡鬼纏身的徐基周，讓徐基周看傻眼。



除了主演群周元、權娜拉、音文碩以及劉仁秀（同樣飾演夜限照相館工作夥伴，高代理），還有上述的徐令姬、林智圭與徐宇真，兩集還出現許多熟面孔，讓觀眾看了倍感親切，趙東赫、韓彩雅、朴秉恩、金光奎、Jewelry朴貞雅、金英玉、高圭弼、朴基雄……等等，就連玄彬孫藝真主演的《愛的迫降》都出現。



由於替鬼完成遺願，加上男女主角一個被鬼纏身一個可以抵禦鬼，已有網友認為像是經典鬼劇《德魯納酒店》和《主君的太陽》結合，韓網討論度還不錯，僅次《淚之女王》。下集預告，金光奎飾演的牧師領了便當，韓春奶奶似乎也遭遇不測……而先公開片段，因為招牌砸下來後意外產生的肢體衝突，徐基周被韓春帶進警局。



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