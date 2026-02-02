金宣虎手握3部大片却卷税务风暴，Disney+、tvN待播作全悬了？剧迷哀号：拜托别波及作品！

演员金宣虎近日站上舆论风口浪尖，被爆出疑似透过「家族参与的法人」进行避税操作，引发外界质疑是否涉及逃税。 尽管经纪公司Fantagio第一时间出面否认，强调一切合法合规，但在真相尚未厘清前，「明星风险」已提前发酵。

根据韩媒《体育京乡》1日报导，金宣虎被指曾运作一间家族相关法人，遭外界解读为刻意规避税负。 对此，Fantagio严正反驳，表示该法人原本仅用於「戏剧制作目的」，在金宣虎转换经纪公司后便已停止实际营运，目前正依程序办理歇业，并非为节税或逃税而设立。

争议爆发的时间点相当敏感。 金宣虎2026年作品行程满档，已确定了：

TVING《Unfriend》：

已於2023年完成拍摄的《Unfriend》改编自香港作家陈浩基的小说《网内人》。 这部悬疑剧讲述无法相信妹妹选择极端方式了断生命的姐姐在追查真相过程中与身份不明的男子产生交集的故事。



Disney+《魅惑》：

基於同名网路漫画改编的《魅惑》预计於今年下半年公开。 该剧以1935年的京城为背景，讲述受委托绘制一位半世纪未曾露面、充满疑点与传闻的迷人女子「宋贞华」肖像画的画家「尹以浩」，逐渐接近她神秘秘密的故事。 本剧由《观相》《尸战朝鲜》《紧急宣言》的韩在林导演执导。



tvN《在议员的保佑之下》：

改编自高人气网路小说，剧情描述六选国会巨头「具英振」在2008年自尽后变成鬼魂，於十年前（1998年）醒来，与九级公务员「车载林」一起「占领国会」的故事。 金宣虎在剧中饰演「车载林」一角。



此时爆出负面新闻，业界普遍认为无论真伪，都可能对后续宣传节奏与观众观感造成极大的压力。

不少人也联想到同公司艺人车银优先前的逃税争议。 当时相关报导一出，不仅影响作品宣传，投资信心也明显降温，被视为「明星行销过度集中」的风险警讯。 金宣虎的情况短期内恐怕也会让制作方、平台与广告主采取观望态度。

市场反应同样直接。 消息曝光隔天Fantagio股价一度重挫7%，在车银优事件尚未完全退烧之际，又再添一桩争议，投资人戒心明显升高。 即便股价随后震荡回稳，也再度印证娱乐产业中「艺人形象=公司价值」的现实。

金宣虎方面目前持续强调没有任何法律或税务问题，但舆论走向未必完全跟著调查结果走。 这起风波究竟能否迅速落幕、让3部新作顺利上线，后续发展备受关注。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻