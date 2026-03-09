《單身即地獄5》金敏智被封「田徑界Karina」！因舊照引發整形傳聞，本人開口澄清

Netflix 人氣戀愛實境秀《單身即地獄5》參賽者金敏智，因出眾外貌被稱為「田徑界 Karina」，近日在自己的 YouTube 頻道上發布 Q&A 影片，親自回應粉絲提問。

談到為何開設 YouTube 頻道時，金敏智說：「我想更真實地展現自己的樣子，所以決定開始經營頻道。」有粉絲提問：「歐尼，我真的沒有惡意，只是好奇而已，看 Reels 好像有人說你整形，你有做過嗎？」金敏智半開玩笑地回應：「感覺你不是完全無惡意耶？有點惡意唷。」隨後認真澄清：「我真的沒有整形！看到那張照片，我也覺得很誇張，嚇了一跳。」



這張照片曾在網路流傳，呈現出她與現在因與 aespa Karina 相似的外貌截然不同的模樣，也因此引發整形傳聞。不過，她坦承自己做過一些小療程，解釋道：「戴牙套時，嘴巴會凸出一大截，而且哪有人只靠戴牙套就能變漂亮？我打了一點填充物，鼻子和額頭都有。我自己也沒想到，矯正牙齒加一點填充物後，竟然會變成這麼漂亮。」



影片中，她還談到曾因態度引發的爭議。回想《單身即地獄：重聚》錄影時，金敏智說：「我的表情好像有點太輕率，語氣也有些急躁，看了之後真的很對不起美娜秀。」她補充表示，節目結束後已主動聯絡對方解決誤會，現在兩人時不時還會互傳訊息。



此外，當被問到「如果能再去一次天堂島，你會想跟誰一起去？」金敏智毫不猶豫地選擇了宋承一，並說：「如果還是節目裡的那個心意狀態，感覺應該會很有趣。」雖然兩人在節目中配對成功，但節目結束後並未私下聯絡或約會。



