離開SM娛樂後傳來好消息！「亞洲之星」 BoA（寶兒）成立個人企劃公司「BApal娛樂」，正式開啟新篇章！

「亞洲天后」BoA 正式展開全新篇章！她宣布成立個人一人企劃公司「BApal Entertainment」，親手打造屬於自己的音樂天地。

3日，BApal Entertainment 表示：「BoA 為了更明確實現自己的音樂方向性，選擇了全新的公司架構。」這並非單純的外在變動，而是一次為了更專注於『BoA 本色』與內在能量的重整。換句話說，她想用最純粹的方式，做真正屬於自己的音樂。



BoA 也透過公司分享心聲：「多年來累積的珍貴回憶與經驗，是成就現在的我最重要的資產。」未來，她將以這些力量為基礎，帶來更深刻、更成熟的音樂，和粉絲一起走得更遠。而由她親自創立的 BApal Entertainment，名稱結合「BoA」與「pal（朋友）」之意，象徵「BoA 和朋友們」——也就是和粉絲並肩前行的公司。從名字開始，就把大家放在身邊，展現想更近距離交流、一起呼吸的心意。



消息公開後，許多網友也紛紛送上祝褔，並表示：「想快點聽新專輯」、「想聽各種各樣的音樂，好期待」、「期待 BoA 的新開始」、「既然努力工作了25年！希望能更愉快、更自由地做自己想做的音樂」、「姐姐 Fighting」、「以後的所有旅程都要一起走」等等。



BoA 於2000年（14歲）在 SM 娛樂出道，25 年來始終站在韓流最前線，甚至在 2014 年被任命為 SM 的公司理事，見證並參與公司的重要時刻。2024年出演《和我老公結婚吧》，後，BoA 因遭遇大量惡意留言，一度在當時提及：「我的合約到2025年12月31日為止，合約結束後是不是可以『隱退（退休）』了呢？」那句話讓無數粉絲心疼不已。

隨後，SM娛樂於今年1月發表官方聲明表示：「本公司與 BoA 經過長時間的深入討論，已達成協議，決定自12月31日起結束與 BoA 長達25年的合作關係。」

