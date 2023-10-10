PENTAGON喊「Never Dies」不解散更慶祝7週年！洪碩貼烏龍報導幽默「送走」Yeo One

以〈Shine〉等歌曲聞名的男團PENTAGON，昨（9）日由所屬經紀公司CUBE娛樂宣布部分成員不續約，為K-POP圈帶來震盪，不過成員們很快就給粉絲UNIVERSE打了強心針。

‎CUBE公開的聲明並未直接提及PENTAGON未來走向，僅簡單表示與5名成員Yeo One、閆桉、Yuto、Kino與禹奭，7年專屬合約到期不再續約，希望外界能持續給予「站在新起跑點」的他們溫暖支持。



[공지] 펜타곤 여원, 옌안, 유토, 키노, 우석 전속계약 종료 안내 pic.twitter.com/J6k5zRgmLZ — PENTAGON·펜타곤 (@CUBE_PTG) October 9, 2023

消息一出，有人相信團體不會解散，也有些人相當擔心，且認為就算不解散也難看見全員一起活動了。尷尬的是，由於有媒體報導「Yeo One退出PENTAGON」甚至直指PENTAGON「其實正進入解散程序」，讓PENTAGON解散消息廣布出去。



不過，Yeo One其實在CUBE發出公告後便跟著發布手寫信，信中數度強調自己仍為PENTAGON成員，提到「雖然要和CUBE娛樂說再見了，但以後也會像現在這樣作為PENTAGON成員，永遠和UNIVERSE在一起」，「身為PENTAGON成員，無論發生什麼事，都會為了PENTAGON的發光繼續努力成長的」，隊友Kino、洪碩和信源都在底下留言。



Kino不久也在限時動態發布合照tag成員們寫道「PENTAGON NAVER DIES ♥」，成員們紛紛轉發，KINO甚至發出另一張合照tag團體帳號寫道「解散是什麼，呵，能吃嗎」，直率反駁解散消息。就算尚未結束和CUBE的合約，洪碩同樣發了張合照表達自己「過去在，未來也會在」。



令粉絲感動後破涕為笑的是，洪碩截圖「Yeo One離開PENTAGON」之報導，輔以自家歌曲〈Nothing i can do〉幽默表達「只能送走你了」。「被記者送走」的Yeo One哭笑不得轉發洪碩限動澄清「從來沒有離開過PENTAGON」、「尊敬的記者們，退出、解散都沒有，請多多關照了」。



除了IG限時動態，Kino在Weverse也極力闢謠、向粉絲保證「PENTAGON未來還是PENTAGON」啊！



深夜，洪碩、Kino等成員開直播慶祝PENTAGON 7週年，聊到烏龍報導笑出聲，不過也擔心粉絲們是不是嚇到了、感到相當抱歉。整點時間一到，幾人相當興奮歡呼慶祝，CUBE與PENTAGON官方帳號亦發出PENTAGON 7週年紀念貼文。



可見外界對PENTAGON的擔心都是多餘的呢！PENTAGON一定會好好的，成員們都向UNIVERSE承諾了不是嗎？

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