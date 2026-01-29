甫打贏與前公司官司！Acoustic Collabo牟秀珍過世，搭檔慟：你給我活下去的力量

韓國演藝圈再傳憾事，混聲雙人獨立樂團Acoustic Collabo主唱牟秀珍（모수진）驟逝，得年26。

Acoustic Collabo所屬經紀公司Panic Button昨（28）發表訃告：牟秀珍於25日已離開了人世，而此突如其來的噩耗讓家屬深感悲痛，依照家屬的意思不公開故人（即牟秀珍）身故原因，請多多諒解，亦請外界避免做任何推測或散布謠言。牟秀珍家屬都非常低調，當日上午便是牟秀珍出殯日，出殯過後才由經紀公司向公眾傳達消息。



牟秀珍1999年生，本是從偶像練習生出發，2020年被選為Acoustic Collabo第三代主唱加入，和一代成員吉他手兼作曲家的金承宰（김승재）搭檔至今。2022年Acoustic Collabo以不平等待遇和原本的公司MOG Communications及Movement Generation（前者為母公司，後者為子公司）提起訴訟，想解約並拿回團名商標，直至去年11月底才完全勝訴，Acoustic Collabo後來也簽約新公司Panic Button展開全新活動。可惜，勝訴不到三個月，牟秀珍便離世，讓外界無限感慨。

▼Acoustic Collabo 2020年曾和偶像男團B.O.Y金國憲（即曾《PRODUCEX101》參賽者）合作〈和他在一起真好〉



金承宰悲痛發文：「牟秀珍，1999～2026。2019年相遇直至2026 年，多的時候一週七天，少的時候一週也有一天，每個禮拜都會見面的我最親愛的摯友。我也同意，應該沒有人比你更了解金承宰了。你教會了我什麼是幸福，也給了我活下去的力量。」

「我曾無數次、成千上百次地想過，如果你沒有遇見我，是不是能過上更幸福的人生，每一次見面都忍不住那麼想：你不該在這裡跟我一起如此狼狽。也正因如此，我總是對你懷抱著歉疚與感謝。在這個世界上，比任何人都毫無保留站在我這邊的你，我的夥伴、戰友、靈魂伴侶，我愛你，我的妹妹……」



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究