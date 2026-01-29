熱門韓劇《法官李漢英》池晟成為「內部人」深入敵營！祕密行動直搗權力核心

即將於明天（30日）播出的 MBC 金土劇《法官李漢英》第 9 集最新劇照中，李漢英（池晟 飾）為了揭開權力階層的真面目，進一步深入滲透內部。他朝向正義邁進的行動變得更加大膽，緊張感也預計攀升至最高點。

在先前的劇情中，李漢英向朴哲宇（黃熙 飾）、金珍雅（元真兒 飾）伸出援手，正式展開合作。起初對他動機抱持懷疑的兩人，最終選擇助他一臂之力，並在拉下法務部長官候選人禹教勳（全鎮基 飾）的過程中發揮了關鍵作用。此過程中，李漢英成功卸下姜信鎮（朴喜洵 飾）的戒心，取得他的信任，正式站穩「內部人」的位置。

▼《法官李漢英》第 9 集預告：



然而，真正的戰鬥才正要開始。公開的劇照中，李漢英戴著面罩現身，立刻吸引目光。隱藏身分行動的模樣，預告著這不只是法庭上的攻防，而是一場祕密作戰的開端。面罩之上露出的凌厲眼神，讓人感受到他所布局的龐大計畫規模，也進一步提升觀眾的投入感。他為何必須不惜隱藏身分行動，引發高度好奇。



同時，姜信鎮銳利的目光也增添了壓迫感。他對李漢英的緊密觀察，形塑出一觸即發的緊張氛圍。看似獲得信任，卻同時站上試煉台的李漢英，那步步驚心的平衡遊戲，令人不禁捏把冷汗。



即便如此，李漢英的行動仍未停歇。他將與自己一同解決金尚鎮事件、南面區天坑事件而累積信任的朴哲宇檢察官，作為新一步棋投入高爾夫球場。在無法親自出面的情況下，仍能設計全局、尋找突破口，李漢英的戰略操作再次展現光芒。

究竟這場縝密的團隊合作，能否成為擊潰巨大惡勢力核心的致命一擊？李漢英危險的內部潛入行動，讓緊張感持續升溫。

《法官李漢英》第 9 集將於 30 日晚間 9 點 50 分播出，海外由HBO Max上線播出。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究