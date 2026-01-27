反擊「挖角NewJeans」指控！閔熙珍明日召開記者會，直面 ADOR 431 億韓元天價索賠

ADOR前任代表閔熙珍宣佈，將於28日在首爾巨星記者會，針對所謂的「挖角NewJeans」質疑正式表態。

閔熙珍在聲明中表示，針對 ADOR 對其本人提起的損害賠償訴訟，以及對部份 NewJeans 成員提起的解除契約及損害賠償訴訟，希望能透過本次記者會，傳達有關「挖角NewJeans」疑慮的真實情況。

被稱為「NewJeans 之母」的前代表閔熙珍，於 2024 年 8 月遭ADOR董事會解職，後雖轉任內部董事，但仍於同年 10 月選擇辭職離開。 此後，曾要求閔熙珍復職的 NewJeans 成員們在同年 11 月召開緊急記者會，宣布解除與 ADOR的專屬契約。 此舉引發外界質疑，認為背後有閔熙珍操控成員脫離 ADOR 的嫌疑。



目前，前代表閔熙珍正與 ADOR 母公司 HYBE 針對解除股東間契約及涉及260 億韓元的認沽期權（Put Option）展開法律攻防，法院預計將於 2 月 12 日做出判決。

由於ADOR在與NewJeans成員的法律紛爭各階段皆獲勝，NewJeans 成員的去留已出現分歧：Haerin 與 Hyein 已於去年 11 月上訴期限截止前率先表示回歸意願，隨後 Hanni 也決定與 Ador 繼續合作。 Minji 目前動向仍處於討論階段，而 Danielle 則遭 Ador 通報解除專屬契約、踢出團隊。

ADOR已向 Danielle 及其一名家人、前代表閔熙珍提起訴訟，要求共同承擔違約金及損失，求償金額據悉高達 431 億韓元。 Danielle 方已委任法律代理人，準備展開強硬應對。



