反击「挖角NewJeans」指控！闵熙珍明日召开记者会，直面 ADOR 431 亿韩元天价索赔

ADOR前任代表闵熙珍宣布，将於28日在首尔巨星记者会，针对所谓的「挖角NewJeans」质疑正式表态。

闵熙珍在声明中表示，针对 ADOR 对其本人提起的损害赔偿诉讼，以及对部份 NewJeans 成员提起的解除契约及损害赔偿诉讼，希望能透过本次记者会，传达有关「挖角NewJeans」疑虑的真实情况。

被称为「NewJeans 之母」的前代表闵熙珍，於 2024 年 8 月遭ADOR董事会解职，后虽转任内部董事，但仍於同年 10 月选择辞职离开。 此后，曾要求闵熙珍复职的 NewJeans 成员们在同年 11 月召开紧急记者会，宣布解除与 ADOR的专属契约。 此举引发外界质疑，认为背后有闵熙珍操控成员脱离 ADOR 的嫌疑。



目前，前代表闵熙珍正与 ADOR 母公司 HYBE 针对解除股东间契约及涉及260 亿韩元的认沽期权（Put Option）展开法律攻防，法院预计将於 2 月 12 日做出判决。

由於ADOR在与NewJeans成员的法律纷争各阶段皆获胜，NewJeans 成员的去留已出现分歧：Haerin 与 Hyein 已於去年 11 月上诉期限截止前率先表示回归意愿，随后 Hanni 也决定与 Ador 继续合作。 Minji 目前动向仍处於讨论阶段，而 Danielle 则遭 Ador 通报解除专属契约、踢出团队。

ADOR已向 Danielle 及其一名家人、前代表闵熙珍提起诉讼，要求共同承担违约金及损失，求偿金额据悉高达 431 亿韩元。 Danielle 方已委任法律代理人，准备展开强硬应对。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻