繼蓮池潭模仿玄天上帝，Super Junior厲旭又一力作高美館模仿《大戰士》！還拍下多幅台灣藝術家作品

明星   2026年1月27日   星期二18:10   草莓  

24日，Super Junior厲旭在演唱會《Super Show 10》上模仿了神像，一看就是玄天上帝，厲旭會後依約上傳了在蓮池潭和玄天上帝合照，引發相當大的迴響，25日厲旭再上傳了全新「厲作」──模仿布爾代勒雕塑《大戰士》。

厲旭赴高雄市立美術館欣賞了「園區—2025張新丕個展」，拍下了多張畫作包括〈風雲人物〉、〈氣口〉等。張新丕是台灣本土藝術家，據高美館官網介紹，「園區」指的是「促進某一產業發展而設立的特定場域」，更指張新丕位於檳榔園中的工作室，一幅幅畫作展現出了「台灣獨有的自然生產結構與文化圖景」。
厲旭和台灣藝術家張新丕畫作合照（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）張新丕〈風雲人物〉（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）張新丕〈氣口〉（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）

除了張新丕的作品，厲旭還拍下本土畫家嚴明惠〈法眼〉、本土雕刻家黃土水的雕塑〈水牛群像〉（玻璃纖維翻模版）。有趣的是，前一日模仿玄天上帝，這回他在高美館也不放過搞怪機會，不僅模仿了艾米勒．安端．布爾代勒（Emile-Antoine Bourdelle）雕塑《大戰士》（Great Warrior (without legs)），就連在張新丕的稻草裝置藝術〈生產帝國〉前，他也能比出像《七龍珠》的pose。
嚴明惠〈法眼〉（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）黃土水〈水牛群像〉（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）厲旭模仿布爾代勒雕塑《大戰士》（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）厲旭在張新丕〈生產帝國〉前玩《七龍珠》？（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）

高美館戶外大型藝術裝置，林正仁的《生》亦被他捕捉，他還買了高美裡帕莎蒂娜烘焙坊的「買了就是懂喝」咖啡（包裝像，但絕對不是威士忌XD），在捷運美麗島站拍下經典的公共藝術《光之穹頂》，吃了位於鹽埕的「老宋牛肉麵」。厲旭貼文簡單寫下「光」加上藍色愛心，還有高美館（KMFA）、《光之穹頂》（Domeoflight）與牛肉麵的tag。
林正仁《生》（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）不要誤會，厲旭買的是咖啡（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）厲旭合照捷運美麗島站《光之穹頂》（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）老宋牛肉麵（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）

▼厲旭完整發文


底下台灣E.L.F.興奮留言「真心認為65此趟是來提早走春的，我就問有沒有考慮搶圭圭（指圭賢）的台灣旅行觀光大使的位置？」、「怎麼四天三夜的高雄之旅去的點比我還多啊？」、「韓國人比台灣人還會玩高雄耶」……等等。高美館官方IG也留言「歡迎厲旭오빠來高美館玩！今日演唱會也要fighting，Thanks for coming」並有sense地附上藍色愛心和代表厲旭的王冠emoji（厲旭是小王子！）。
高美館sense留言（圖源：厲旭IG@ryeo9ook）

