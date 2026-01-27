继莲池潭模仿玄天上帝，Super Junior厉旭又一力作高美馆模仿《大战士》！还拍下多幅台湾艺术家作品

24日，Super Junior厉旭在演唱会《Super Show 10》上模仿了神像，一看就是玄天上帝，厉旭会后依约上传了在莲池潭和玄天上帝合照，引发相当大的回响，25日厉旭再上传了全新「厉作」――模仿布尔代勒雕塑《大战士》。

厉旭赴高雄市立美术馆欣赏了「园区—2025张新丕个展」，拍下了多张画作包括〈风云人物〉、〈气口〉等。张新丕是台湾本土艺术家，据高美馆官网介绍，「园区」指的是「促进某一产业发展而设立的特定场域」，更指张新丕位於槟榔园中的工作室，一幅幅画作展现出了「台湾独有的自然生产结构与文化图景」。



除了张新丕的作品，厉旭还拍下本土画家严明惠〈法眼〉、本土雕刻家黄土水的雕塑〈水牛群像〉（玻璃纤维翻模版）。有趣的是，前一日模仿玄天上帝，这回他在高美馆也不放过搞怪机会，不仅模仿了艾米勒．安端．布尔代勒（Emile-Antoine Bourdelle）雕塑《大战士》（Great Warrior (without legs)），就连在张新丕的稻草装置艺术〈生产帝国〉前，他也能比出像《七龙珠》的pose。



高美馆户外大型艺术装置，林正仁的《生》亦被他捕捉，他还买了高美里帕莎蒂娜烘焙坊的「买了就是懂喝」咖啡（包装像，但绝对不是威士忌XD），在捷运美丽岛站拍下经典的公共艺术《光之穹顶》，吃了位於盐埕的「老宋牛肉面」。厉旭贴文简单写下「光」加上蓝色爱心，还有高美馆（KMFA）、《光之穹顶》（Domeoflight）与牛肉面的tag。



底下台湾E.L.F.兴奋留言「真心认为65此趟是来提早走春的，我就问有没有考虑抢圭圭（指圭贤）的台湾旅行观光大使的位置？」、「怎么四天三夜的高雄之旅去的点比我还多啊？」、「韩国人比台湾人还会玩高雄耶」……等等。高美馆官方IG也留言「欢迎厉旭오빠来高美馆玩！今日演唱会也要fighting，Thanks for coming」并有sense地附上蓝色爱心和代表厉旭的王冠emoji（厉旭是小王子！）。



