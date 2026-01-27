《FNC BAND KINGDOM 香港站》2月強勢登陸竹翠公園 福利追加！ 凡購買VIP門票即享「擊掌」粉絲福利

旗下擁有多隊實力派樂隊的韓國知名娛樂公司 FNC ENTERTAINMENT 宣布，將於 2026年2月28日（星期六）及3月1日（星期日） 在香港西九文化區安盛竹翠公園隆重舉行今年首場以樂隊為主題的演唱會《FNC BAND KINGDOM 香港站》。屆時由 FTISLAND 與 CNBLUE 領軍，攜手N.Flying、Hi-Fi Un!corn 及 AxMxP，五大樂隊強勁陣容同台互相飆歌，呈現特別合作舞台，打造獨家的表演內容，凡購買VIP門票更即享粉絲福利！無論你是FNC家族的粉絲，還是熱愛韓式搖滾的樂迷，都絕對不容錯過這場年度搖滾音樂盛事！

五團五色 上演難得的合作舞台

作為 FNC Entertainment 旗下首支樂隊，由主唱李洪基、貝斯手李在真以及鼓手崔珉煥組成的 FTISLAND，在出道第19年間推出過無數膾炙人口的經典歌曲，從初期的〈Love Sick (사랑앓이)〉、〈Severely (지독하게)〉，到近年的〈Pray〉、〈Sage〉、〈THUNDERSTORM〉，以多變的音樂風格陪伴粉絲走過春夏秋冬。憑藉成熟的舞台魅力與不斷進化的音樂實力，FTISLAND 持續活躍於世界各地的舞台，證明其在韓國的搖滾地位。





由主唱鄭容和、貝斯手李正信和鼓手姜敏赫組成的CNBLUE，自出道曲〈I'm a Loner (외톨이야)〉一炮而紅，成功奠定其在韓國樂壇的地位。此後陸續推出〈Love〉、〈Intuition (직감)〉、〈Hey You〉、〈Then, Now and Forever (과거현재 미래)〉還有最近發行的話題歌曲 等多首廣受歡迎的歌曲，深受全球粉絲喜愛。三位成員除了在音樂領域表現亮眼外，也積極參與戲劇與綜藝節目，展現多元魅力，成為韓流多棲藝人的代表。





作為新世代韓式搖滾的代表之一，N.Flying 以爆紅神曲〈Rooftop (옥탑방)〉創下「逆行傳奇」，廣為人知。樂隊由李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝、徐東成組成，於 2025 年結束軍白期後，以五人完整體姿態攜第二張正規專輯《Everlasting》強勢回歸。主唱李承協全程參與製作，專輯以英倫搖滾風格為主軸，展現更成熟的音樂面貌，象徵樂隊踏入新階段的全新起點。





新生代樂隊 Hi-Fi Un!corn，由金賢栗、孫基允、嚴太民、福嶌崇人與許民組成，於 2023 年以〈Over the Rainbow〉在韓國與日本同步出道。2025年單曲《Teenage Blue》在韓國和日本發行，展現了幹練的清涼搖滾風格，備受矚目。





出道僅數月的 FNC 最新男團樂隊 AxMxP，由三位韓國成員夏唯俊、金信、朴柱煥以及美籍成員 Cru 組成。他們於2025 年 7 月在東京舉行的《FNC BAND KINGDOM 2025》首次亮相，同年 9 月正式以正規一輯《AxMxP》出道，強勢展現獨特的現代搖滾風格（Modern Rock）。結合強烈的視覺美學與動感舞台，AxMxP 為 FNC 樂隊家族注入嶄新能量，本次亦是他們首次登陸香港舞台，期待已久的粉絲們，絕對不容錯過這場精彩演出！





福利追加！購買VIP門票即享粉絲福利

《FNC BAND KINGDOM》結束了東京、高雄的演出之後，接下來將會在本年二月強勢登陸香港，並設置全場坐位，門票現正於KKTIX、大麥、Trip.com、携程等各大網站上發售！此次演出的票價分為HKD $1,688 /$1,288/ $888，以及為到場參與的觀眾們準備了擊掌、簽名海報、簽名拍立得、官方海報、官方小卡等不同福利。為答謝粉絲們的厚愛，現凡購買VIP門票（HKD $1,688）的觀眾即更可獲得隨機一團的擊掌福利。想與五大樂隊的成員們近距離接觸、欣賞盛大的搖滾盛宴，約定你 2月28日、3月1日，在香港西九文化區安盛竹翠公園，不見不散！

《FNC BAND KINGDOM 香港站》

日期：2026年2月28日(六)/2026年3月1日(日)

時間：下午4時正/下午4時正

地點：香港西九文化區 安盛竹翠公園

票價：HKD $1,688 /$1,288/ $888

公開發售：2026年1月27日(星期一)中午12時起

購票網站：KKTIX - http://kktix.com / 大麥：http://damai.cn / Trip.com: https://hk.trip.com/t/hk-fncbandkingdom / 携程：https://sdp.ctrip.com/?ALK04xE9077

主辦單位：萬星國際娛樂文化、大麥演出

協辦單位：耀榮文化

經紀公司：FNC Entertainment

- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

粉絲福利：擊掌、簽名海報、簽名拍立得、官方海報、官方小卡

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

