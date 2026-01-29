FTISLAND認證「老東家最有情」！與FNC再續約！粉絲嗨翻：我的青春還在繼續

韓流樂隊FTISLAND與老東家FNC娛樂再簽合約，確定攜手邁向下一個階段！消息一出讓粉絲又驚又喜，直呼：「果然是FNC的開國功臣，感情真的不一樣！」

FNC娛樂29日宣佈與旗下元老級樂隊FTISLAND完成續約。 公司感性表示，FTISLAND不僅是FNC「創始藝人」，更是推動樂隊韓流的重要功臣，雙方憑藉長期積累的深厚信任，決定再次同行。 尤其2026年正值FNC成立20週年，能與一路見證公司成長的FTISLAND繼續合作，別具意義。

FTISLAND於2007年出道，憑《愛情病》、《直到你回來》、《愛情之後》、《PRAY》、《Wind》、《愛愛愛》等多首熱門歌曲，成功將樂隊音樂推向大眾。 他們不僅紅遍韓國，更早期就進軍日本主流市場，一發片就衝上Oricon榜冠軍，並透過海外巡演擴展舞台，穩坐K-POP代表樂隊地位。



去年他們更啟動音樂企劃「FTestination」，透過多首數位單曲展現多元音樂色彩，證明自己仍是「現在進行式」的樂隊，持續挑戰與成長。 除了團體活動，成員們也在戲劇、音樂劇、綜藝等領域活躍，個人與團體發展並行，展現全方位實力。FNC也強調，將為FTISLAND組成專屬團隊，以更系統、緊密的方式支援他們未來的所有活動。 FTISLAND則開心回應：「彼此一直是可靠的力量，也累積了深厚信任，正因為懂得珍惜對方，未來能繼續一起走下去，真的很開心。」



消息曝光後，網友紛紛留言：「從出道支持到現在，真的是青春啊」、「在李洪基帶領下，團隊感情真的好」、「FNC對老團還是有情有義的」、「期待更多新歌和演唱會！」看來這次續約，不只穩住軍心，也讓樂迷對FTISLAND的下一步更充滿期待啦！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞