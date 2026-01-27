《FNC BAND KINGDOM 香港站》2月强势登陆竹翠公园 福利追加！ 凡购买VIP门票即享「击掌」粉丝福利

旗下拥有多队实力派乐队的韩国知名娱乐公司 FNC ENTERTAINMENT 宣布，将於 2026年2月28日（星期六）及3月1日（星期日） 在香港西九文化区安盛竹翠公园隆重举行今年首场以乐队为主题的演唱会《FNC BAND KINGDOM 香港站》。届时由 FTISLAND 与 CNBLUE 领军，携手N.Flying、Hi-Fi Un!corn 及 AxMxP，五大乐队强劲阵容同台互相飙歌，呈现特别合作舞台，打造独家的表演内容，凡购买VIP门票更即享粉丝福利！无论你是FNC家族的粉丝，还是热爱韩式摇滚的乐迷，都绝对不容错过这场年度摇滚音乐盛事！

五团五色 上演难得的合作舞台

作为 FNC Entertainment 旗下首支乐队，由主唱李洪基、贝斯手李在真以及鼓手崔珉焕组成的 FTISLAND，在出道第19年间推出过无数脍炙人口的经典歌曲，从初期的〈Love Sick (사랑앓이)〉、〈Severely (지독하게)〉，到近年的〈Pray〉、〈Sage〉、〈THUNDERSTORM〉，以多变的音乐风格陪伴粉丝走过春夏秋冬。凭藉成熟的舞台魅力与不断进化的音乐实力，FTISLAND 持续活跃於世界各地的舞台，证明其在韩国的摇滚地位。





由主唱郑容和、贝斯手李正信和鼓手姜敏赫组成的CNBLUE，自出道曲〈I'm a Loner (외톨이야)〉一炮而红，成功奠定其在韩国乐坛的地位。此后陆续推出〈Love〉、〈Intuition (직감)〉、〈Hey You〉、〈Then, Now and Forever (과거현재 미래)〉还有最近发行的话题歌曲 等多首广受欢迎的歌曲，深受全球粉丝喜爱。三位成员除了在音乐领域表现亮眼外，也积极参与戏剧与综艺节目，展现多元魅力，成为韩流多栖艺人的代表。





作为新世代韩式摇滚的代表之一，N.Flying 以爆红神曲〈Rooftop (옥탑방)〉创下「逆行传奇」，广为人知。乐队由李承协、车勋、金宰铉、柳会胜、徐东成组成，於 2025 年结束军白期后，以五人完整体姿态携第二张正规专辑《Everlasting》强势回归。主唱李承协全程参与制作，专辑以英伦摇滚风格为主轴，展现更成熟的音乐面貌，象徵乐队踏入新阶段的全新起点。





新生代乐队 Hi-Fi Un!corn，由金贤栗、孙基允、严太民、福嶌崇人与许民组成，於 2023 年以〈Over the Rainbow〉在韩国与日本同步出道。2025年单曲《Teenage Blue》在韩国和日本发行，展现了干练的清凉摇滚风格，备受瞩目。





出道仅数月的 FNC 最新男团乐队 AxMxP，由三位韩国成员夏唯俊、金信、朴柱焕以及美籍成员 Cru 组成。他们於2025 年 7 月在东京举行的《FNC BAND KINGDOM 2025》首次亮相，同年 9 月正式以正规一辑《AxMxP》出道，强势展现独特的现代摇滚风格（Modern Rock）。结合强烈的视觉美学与动感舞台，AxMxP 为 FNC 乐队家族注入崭新能量，本次亦是他们首次登陆香港舞台，期待已久的粉丝们，绝对不容错过这场精彩演出！





福利追加！购买VIP门票即享粉丝福利

《FNC BAND KINGDOM》结束了东京、高雄的演出之后，接下来将会在本年二月强势登陆香港，并设置全场坐位，门票现正於KKTIX、大麦、Trip.com、携程等各大网站上发售！此次演出的票价分为HKD $1,688 /$1,288/ $888，以及为到场参与的观众们准备了击掌、签名海报、签名拍立得、官方海报、官方小卡等不同福利。为答谢粉丝们的厚爱，现凡购买VIP门票（HKD $1,688）的观众即更可获得随机一团的击掌福利。想与五大乐队的成员们近距离接触、欣赏盛大的摇滚盛宴，约定你 2月28日、3月1日，在香港西九文化区安盛竹翠公园，不见不散！

《FNC BAND KINGDOM 香港站》

日期：2026年2月28日(六)/2026年3月1日(日)

时间：下午4时正/下午4时正

地点：香港西九文化区 安盛竹翠公园

票价：HKD $1,688 /$1,288/ $888

公开发售：2026年1月27日(星期一)中午12时起

购票网站：KKTIX - http://kktix.com / 大麦：http://damai.cn / Trip.com: https://hk.trip.com/t/hk-fncbandkingdom / 携程：https://sdp.ctrip.com/?ALK04xE9077

主办单位：万星国际娱乐文化、大麦演出

协办单位：耀荣文化

经纪公司：FNC Entertainment

- 详情请留意主办方公告

- 主办方保留活动异动之权利

粉丝福利：击掌、签名海报、签名拍立得、官方海报、官方小卡

