边佑锡 2026 善举连发！新年豪捐 2 亿加码赠员工笔电，携手刘在锡首闯实境综艺《刘在锡营地》

大势男神边佑锡在迎来 2026 年之际，不仅以巨额捐款实践公益，更因慷慨赠礼员工而再度引发美谈。

1 月 24 日，多个社群平台流传著边佑锡经纪公司工作人员的发文，照片中摆放著赠予全体员工的新型笔记型电脑，并配文「谢谢新年礼物」。



事实上，边佑锡一向以体贴工作人员闻名。 2024 年底，他便曾大手笔赠送全体公司同仁、发妆团队每人一台最新款 iPhone 与 iPad; 去年 11 月拍摄新剧时，更亲自为剧组工作人员送上了自己代言的户外品牌羽绒大衣。

除了「宠粉、宠员工」，边佑锡在公益领域同样不遗余力。 今年元旦，他率先透过国际开发合作 NGO机构 GFOUNDATION捐赠 1 亿韩元支援弱势家庭女性青少年; 隔日，再度向延世大学世福兰斯医院捐赠 1 亿韩元，用於儿童及青少年病患的治疗，持续发挥公众人物的正向影响力。



在影视发展方面，边佑锡也将展现全新面貌。 他已确定加盟 Netflix 全新实境综艺《刘在锡营地》，这是他出道后首度正式参与刘在锡主持的综艺。 刘在锡出道 34 年来首度挑战经营营地，将化身为亲自迎接客人的亲切营地主人，边佑锡与李光洙、池睿恩则化身营地职员。 最新公开的剧照中，边佑锡坐在地上亲手折叠客人使用的毛巾，亲民模引起了众人关注。

Netflix 表示：「这是一个能与刘在锡大聊特聊、尽情胡闹的治愈空间。」该节目由曾执导《孝利家民宿》、《奇案 84 的奇趣民宿》的民宿综艺大师郑孝敏 PD 掌镜，预计将把刘在锡与出演者之间的化学反应发挥到极致。



而在粉丝最期待的戏剧作品上，边佑锡与 IU 主演的Disney+新剧《21 世纪大君夫人》预计於 4 月重磅开播。 该剧采架空历史背景，讲述在君主立宪制的现代韩国，虽然拥有一切却因身分只是「平民」而感到烦躁的财阀千金「成熙珠」（IU 饰），与身为国王次子却因什么也无法拥有而悲伤的男子「李莞」（边佑锡 饰），两人携手开拓、打破身分框架的浪漫爱情故事。



