GOT7榮宰「未收到酬勞」，起訴音樂劇《Dream High》製作公司

以KBS電視劇《Dream High》所改編的音樂劇《Dream High》，因反響相當好，2023年首演後，2025年二度演出，目前也籌備著三度演出，然而卻屢屢傳出人員未收到酬勞，包括演出男主角的GOT7榮宰。

今（25）日，‎《京鄉體育報》（스포츠경향）‎率先報導榮宰起訴了《Dream High》李大製作公司Art One House（代表為金恩荷김은하）。據該報，《Dream High》去年二度演出後，多數演員、和聲和舞者都沒收到演出酬勞，製作公司都還沒解決，卻要投入三度演出。榮宰本人雖在軍中服役，但公司&,but Company（Andbut Company）出面表示和榮宰都忍無可忍了才做此決定，提起了涉及上億元的訴訟。



弔詭的是，金恩荷代表回覆媒體卻說「尚未收到起訴狀」，還稱去年12月早就和榮宰達成協議，1、2月會撥出酬勞。其他和聲及舞者未收到酬勞一事，他則回答早向和聲支付所有酬勞，僅兩名卡在行政事務仍待處理，而舞者的費用也陸續支付，最後約定的支付期限是2月，都親自通知了。

&,but Company聽聞金恩荷代表的回答駁斥，嚴正說明「並未達成協議」，製作公司反倒「單方面寄來酬勞支付計畫書」，原訂要支付的日期是7月底，但公司單方面更改時間，從去年秋天不斷寄送計畫計書，不斷更改到今年1月、2月，但一次都沒遵守。

