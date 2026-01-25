GOT7荣宰「未收到酬劳」，起诉音乐剧《Dream High》制作公司

以KBS电视剧《Dream High》所改编的音乐剧《Dream High》，因反响相当好，2023年首演后，2025年二度演出，目前也筹备著三度演出，然而却屡屡传出人员未收到酬劳，包括演出男主角的GOT7荣宰。

今（25）日，‎《京乡体育报》（스포츠경향）‎率先报导荣宰起诉了《Dream High》李大制作公司Art One House（代表为金恩荷김은하）。据该报，《Dream High》去年二度演出后，多数演员、和声和舞者都没收到演出酬劳，制作公司都还没解决，却要投入三度演出。荣宰本人虽在军中服役，但公司&,but Company（Andbut Company）出面表示和荣宰都忍无可忍了才做此决定，提起了涉及上亿元的诉讼。



吊诡的是，金恩荷代表回覆媒体却说「尚未收到起诉状」，还称去年12月早就和荣宰达成协议，1、2月会拨出酬劳。其他和声及舞者未收到酬劳一事，他则回答早向和声支付所有酬劳，仅两名卡在行政事务仍待处理，而舞者的费用也陆续支付，最后约定的支付期限是2月，都亲自通知了。

&,but Company听闻金恩荷代表的回答驳斥，严正说明「并未达成协议」，制作公司反倒「单方面寄来酬劳支付计画书」，原订要支付的日期是7月底，但公司单方面更改时间，从去年秋天不断寄送计画计书，不断更改到今年1月、2月，但一次都没遵守。

