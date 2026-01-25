「台湾感性」真的夯！本月两爱豆偷偷来玩：OH MY GIRL Arin、PENTAGON Hui

台湾真的是许多韩国人旅游选择的新去处！本月至少有两韩星默默地到访，是爱豆，女团OH MY GIRL成员Arin以及男团PENTAGON队长Hui！

Arin本月11日惊喜发文，写著「温暖的冬天」附上一些代表旅程所见的emoji，珍珠奶茶、狗狗、云与玉米……从Arin照片可推测，他应是到大稻埕迪化街游玩，还到访松山区一家宠物友善的咖啡店「松松咖啡」，和「小老板」及其他狗狗合影。



据下方粉丝留言，Arin去年曾来台拍电影，就不晓得电影是指今年即将上映的《疯狂舞蹈办公室》（매드 댄스 오피스）或其他尚未公开的电影了。能确定的是，Arin对台湾肯定有好感，才会选择以旅游为名再次来台湾吧？

而Hui 15日发文喊「出发旅行吧」，在大安区街头留下照片，还去了台北101和外头《玩具总动员》相关装置「胡迪的牛仔驿站」，和胡迪合影。20日他再度发文「很开心，下次再见吧」，这次来到了九份，以挂满红灯笼的店家、爬满蕨类的楼梯、经典的铁轨为背景。有趣的是粉丝见他到九份，似乎都很担心他有没有吃好、有没有吃到当地小吃呢！



Arin和Hui都是非公开行程默默来台湾游玩，台湾粉丝除了欢迎他们之外，不约而同都希望他们也能来台湾开演唱会或见面会啊！台湾粉丝都很想念呢！Arin和Hui最近一次来台演唱，分别以OH MY GIRL和PENTAGON身分，都已经是2019年的事了。



