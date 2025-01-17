不用飛韓國也能體驗韓國音樂劇！「小迷糊」李奎炯變身北韓軍官上演《愛的迫降》電影版！男二韓勝允帥氣酷似池昌旭〜 《星星閃耀的夜晚》描寫韓國演藝圈黑暗面？秒聯想勝利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

玄彬與孫藝真合作的定情電視劇作品《愛的迫降》相信韓劇迷都非常熟悉，韓國也推出了《愛的迫降》音樂劇的版本，在韓公演時更是場場爆滿，現在終於不用飛韓國也可以看得到了！《愛的迫降：旗艦版》將於1月25日起農曆春節期間限定公演！豪華精裝套票也將於1月17日中午12點在威秀影城超限量開搶！

韓國電視劇中有許多知名演員都是由音樂劇或話劇出身，包含曹承佑、田美都、周元、李奎炯等，而由他們演出的音樂劇在韓國也是一票難求。本次《愛的迫降：旗艦版》上映的就是由「小迷糊」李奎炯演出的版本，李奎炯唱功了得，之前也曾來到台中演出「光的來信」，在電視劇中《機智牢房生活》《秘密森林》以及《Voice 4》等的表現更是令人印象深刻，本次台灣觀眾們終於也有機會看到他演出的《愛的迫降：旗艦版》大螢幕版本！



《愛的迫降：旗艦版》音樂劇電影把電視劇的劇情濃縮至2.5小時，中間還貼心留有中場休息時間，大家看起來就像電視劇中名場面的串聯，以及大家熟悉的名台詞，也保留了搞笑的笑點，把舞台分成兩三個部分，同步演繹出不同場景，舞台與布景的置換相當流暢，讓觀眾們觀賞時很容易投入劇情之中。



電影版劇情中除了角色心境以多首優美的歌曲來演出，片中更演唱了兩首《愛的迫降》電視劇的OST歌曲10cm「偶然般的命運」與Davichi「晚霞」，再度喚醒大家的感動記憶。李奎炯與女主角金勵鴛都是非常有經驗的音樂劇演員，重現電視劇中的經典畫面也有著不同的魅力。



值得一提的是男二與女二也相當登對，演出男二具承俊的演員韓勝允，帥氣外型更是酷似池昌旭，原來他曾是LUNAFLY樂團中的主唱、鼓手、吉他手、忙內，也為許多電視劇《警察學院》《社內相親》等演唱OST，在本片中也展現唱功。飾演徐丹的宋主喜也是出身女團Hello Venus且是隊長兼主唱，在團體解散後轉戰音樂劇相關演出，尤其在《愛的迫降》的演出更令觀眾們驚艷。



1月25日的「搶先迫降場」北、中、南僅各一場，片商祭出豪華精裝套票回饋粉絲，看電影還有台灣獨家48頁全彩精美限量中文場刊、典藏票卡、韓國人氣香氛品牌COCODOR香氛蠟燭及奇幻光彩擴香瓶，總價值近2000元大禮包一次擁有，其中香氛蠟燭呼應男女主角利正赫、尹世理的定情信物，讓人一聞瞬間戀愛，豪華精裝套票將於1月17日中午12點在威秀影城超限量開搶！



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