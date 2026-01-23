朴娜勑活動中斷後首露面！參加釀酒課程克服獨居孤獨感，韓網友扼腕：拜託戒酒吧

朴娜勑近日開始學習釀酒課程，在演藝活動全面中斷的狀態下，透過專注於新事物來平復心情。 這也是她在與前經紀人爆發矛盾後，首次在媒體面前現身。

23 日據《日刊體育》報導，朴娜勑於本月21日傍晚與一名男性友人一同造訪首爾市中心的傳統酒釀造學院。 當天氣溫跌至零下12攝氏度，朴娜勑戴著口罩和漁夫帽，行動輕柔低調; 友人身高180cm、外貌俊秀，在經紀人職位空白的現狀下代為陪伴朴娜勑。

朴娜勑向記者問好，謹慎表示馬上要進去上課，當被問到在學習什麼時，她笑著以有力的聲音回答：「總得做點什麼吧。」對於與前經紀人的訴訟進展，則維持緘默。



朴娜勑造訪的是一家教育機構，傳授馬格利酒、冬冬酒等韓國傳統酒以及高粱酒、葡萄酒等的釀造工藝。 朴娜勑每週前往該機構一次，選修馬格利酒的製作課程。

陪同男子解釋了朴娜勑選擇釀酒課程的原因：「朴娜勑目前在情緒上非常困難且疲憊。 為了多少緩解壓力，她從感興趣的事物中深思熟慮，艱難地選擇了這個課程。 她需要一個能讓情緒集中的環境。」

事實上，朴娜勑曾在 MBC 綜藝《我獨自生活》等節目中嘗試多種業餘愛好，包括料理、時尚、運動、園藝等，還考取了侍酒師證照。 該男子表示，朴娜勑在獨處的孤獨情況下，仍在努力克服困境。



另外，朴娜勑自去年 12 月與兩名前經紀人爆發矛盾，被指控職場霸凌、非法醫療、拖欠薪水等，目前正進行法律攻防。 目前朴娜勑已中斷演藝活動，其中一名經紀人目前滯留在美國，另一名經紀人原本轉往女團擔任經紀人，但隨著朴娜勑事件延燒，近期已辭職。

