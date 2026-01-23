朴娜勑活动中断后首露面！参加酿酒课程克服独居孤独感，韩网友扼腕：拜托戒酒吧

朴娜勑近日开始学习酿酒课程，在演艺活动全面中断的状态下，透过专注於新事物来平复心情。 这也是她在与前经纪人爆发矛盾后，首次在媒体面前现身。

23 日据《日刊体育》报导，朴娜勑於本月21日傍晚与一名男性友人一同造访首尔市中心的传统酒酿造学院。 当天气温跌至零下12摄氏度，朴娜勑戴著口罩和渔夫帽，行动轻柔低调; 友人身高180cm、外貌俊秀，在经纪人职位空白的现状下代为陪伴朴娜勑。

朴娜勑向记者问好，谨慎表示马上要进去上课，当被问到在学习什么时，她笑著以有力的声音回答：「总得做点什么吧。」对於与前经纪人的诉讼进展，则维持缄默。



朴娜勑造访的是一家教育机构，传授马格利酒、冬冬酒等韩国传统酒以及高粱酒、葡萄酒等的酿造工艺。 朴娜勑每周前往该机构一次，选修马格利酒的制作课程。

陪同男子解释了朴娜勑选择酿酒课程的原因：「朴娜勑目前在情绪上非常困难且疲惫。 为了多少缓解压力，她从感兴趣的事物中深思熟虑，艰难地选择了这个课程。 她需要一个能让情绪集中的环境。」

事实上，朴娜勑曾在 MBC 综艺《我独自生活》等节目中尝试多种业余爱好，包括料理、时尚、运动、园艺等，还考取了侍酒师证照。 该男子表示，朴娜勑在独处的孤独情况下，仍在努力克服困境。



另外，朴娜勑自去年 12 月与两名前经纪人爆发矛盾，被指控职场霸凌、非法医疗、拖欠薪水等，目前正进行法律攻防。 目前朴娜勑已中断演艺活动，其中一名经纪人目前滞留在美国，另一名经纪人原本转往女团担任经纪人，但随著朴娜勑事件延烧，近期已辞职。

