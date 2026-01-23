奇幻韩剧《今天开始是人类》改写人生「世界级→无名练习生」罗门、张东周命运对调真相曝光

SBS 全新韩剧《今天开始是人类》第三集将揭晓罗门与张东周「命运互换」的真相，加上金惠奫三位主演首次正面交会的现场剧照公开。

先前播出内容描绘了岁月流转后，走上截然不同人生道路的姜施洌（罗门 饰）与玄宇硕（张东周 饰）。因交通事故被迫放弃足球梦的玄宇硕，其位置由被选为青少年国家代表的姜施洌取代，之后更加入海外知名球队，成长为世界级足球选手；反观玄宇硕，受伤后无法再继续踢球，迎来截然不同的命运。



再次被命运纠缠的两人，发现了恩浩（金惠奫 饰）的「愿望名片」，而在节目尾声，更暗示两人的人生再度出现反转，引发观众好奇。

公开的剧照中，原本表示自己没有愿望的姜施洌，突然拿出恩浩的名片。毫无预警点燃名片的姜施洌、露出震惊神情的玄宇硕，以及随后现身的恩浩，都让人感受到三人关系即将迎来重大转折。



即使恩浩离开后，紧张气氛仍未消散。姜施洌查看手机画面后难掩慌张，玄宇硕则以意味深长的眼神注视著他。究竟姜施洌向恩浩许下了什么愿望，又将带来怎样的结果，令人关注。

23 日今晚 9 点 50 分播出的第三集中，将描绘因一次许愿而一夕从「世界级」沦为「无名练习生」的姜施洌，无法接受改变后命运、选择抗拒的模样。先前预告中恩浩所警告的「愿望代价」，也将逐渐浮现轮廓。

制作团队表示：「随著姜施洌与玄宇硕的命运对调，他们与恩浩的关系也变得更加复杂。」并补充道：「是否能回到许愿之前，请大家一起关注这个选择的最终结果。」



