「表演靈感交流夥伴」羅哲（羅喆）逝世三週年，金高銀赴墓地悼念

昨（21）日是演員羅哲（或譯羅喆）逝世三週年，此前好友金高銀已和共同好友到了墓地悼念。

18日，金高銀簡單的在IG限時動態曝光幾張照片，她和造型師友人安成熙，特地到羅哲之墓，帶了羅哲喜歡的零食和酒，以及各種小禮物來看他、想念他。



Kim Goeun visited late Na Chul’s grave. She wrote that she will come again https://t.co/3UkuZa64a1 pic.twitter.com/s3COGqOvtT — tan (@fiorestale) January 18, 2026

羅哲2023年1月21日ㄉ除夕夜猝逝，據當時媒體報導，羅哲本身並無患病，但當日上午突然昏倒昏迷不醒，送醫治療仍不治，享年36歲。羅哲過世前才交出《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們）、《小女子》、《弱美男英雄》等作品，過世消息更令人措手不及。

金高銀曾和羅哲合作《愉悅的音樂專輯》（《柳烈的音樂專輯》）和《小女子》，聽聞羅哲過世消息，她當下取消原定的班機，趕赴羅哲靈堂，後於IG發了羅哲多張照片寫道「最帥氣的演員 #羅哲，最帥氣的人、爸爸、丈夫、兒子、朋友 #羅哲」，還公開承諾會代替羅哲照顧「兩個寶貝」（羅哲遺屬，應指妻女），她說：「很抱歉沒能陪你到最後，謝謝你為我製造了這麼珍貴的時間，雖然不知道為什麼那麼著急，但那裡會比這裡更好的，剩下兩個寶貝我來守護，不用別擔心。」合照可知兩人友情至少從2014年便開始。



有報導稱金高銀和羅哲的關係不只是摯友，還是「分享表演靈感的夥伴」，兩人天人永隔令人不捨，而金高銀仍惦記著羅哲，更讓人感受這段友誼的情義。

