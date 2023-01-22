《黑暗榮耀》朴成勳「惡角」經典作回顧《精神病患者日記》與尹施允共組調教系CP！殺人魔理事超帶感 去年才演《讀取惡心的人們》《小女子》《弱美男英雄》，稱職綠葉羅哲除夕病逝，金高銀不捨悼念 姜棟元&朴正民有望合作Netflix古裝武俠片《戰，亂》，《分手的決心》朴贊郁擔任監製 《黑暗榮耀》「少年同珢」太慘了！氣到觀眾「串戲」：你可是天使、是神啊

R.I.P. 前陣子金南佶提到反派演員才想到他QQ

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昨（21）日除夕，韓國演藝圈卻傳來壞消息，經常稱職扮演綠葉的演員羅哲（나철）病逝，享年36歲。

根據各大韓國媒體報導，羅哲平時並沒有患病，昨日上午卻突然昏倒昏迷不醒，雖然被緊急送往醫院治療，但情況卻迅速惡化，撒手人寰。



1986年生的羅哲，2010年以話劇《安妮的日記》出道，爾後演出過多部短篇電影與獨立電影，2013年開始在電視劇上露臉、留給觀眾印象，近年在大片《與神同行》、《1987：黎明到來的那一天》與《雞不可失》（炸雞特攻隊）都曾演出一角。

除了電影，羅哲近年在戲劇的工作量大增，2021年到2022年，連兩年至少演出了5部劇，2021包含《黑道律師文森佐》、《機智的醫生生活2》、《D.P：逃兵追緝令》、《Happiness》（毒樓）與《智異山》，2022年則有《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們）、《優越的一天》、《偶然的田園日記》、《小女子》、《弱美男英雄》及獨幕劇《O'PENing－區分聲音的方法》。羅燦演過的戲劇，一排列出來一半以上都是熱門作品。

▼《Happiness》401室的哥哥（左）



▼《讀取惡心的人們》「禹浩成」，是實際罪犯姜浩順的原型‎



▼《小女子》吳仁珠的律師



▼《弱美男英雄》老大金吉秀



曾和羅哲合作過電影《愉悅的音樂專輯》（《柳烈的音樂專輯》）與電視劇《小女子》，平時就有好交情的金高銀，不捨發出羅哲的多張形象照，寫道：「最帥氣的演員 #羅哲，最帥氣的人爸爸、丈夫、兒子、朋友 #羅哲」短短的字句道盡思念。面對突如其來的噩耗，金高銀還取消了原本的機場的行程。



羅哲的靈堂設置在首爾龍山區漢南洞順天鄉大學醫院殯儀館，明日上午8點30分出殯。預計今年上映的電影，由朴敘俊、朴寶英與李秉憲主演的《水泥烏托邦》為他的遺作。



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