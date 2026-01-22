《愛情怎麼翻譯？ 》劇情照進現實！高胤禎 IG 衝破千萬粉絲，金宣虎親暱留言：祝賀妳，車茂熙小姐！

由金宣虎與高胤禎（高允貞）領銜主演的 Netflix 療癒系新作《愛情怎麼翻譯？ 》，自上線後人氣勢如破竹！不僅口碑橫掃各國排行榜，兩位主角的社群魅力更是瘋狂噴發。 隨著劇情推進，高胤禎竟如同劇中角色「車茂熙」一樣，在現實中正式躋身「千萬粉絲俱樂部」，而金宣虎的破次元祝賀更是甜到讓全網融化！

《愛情怎麼翻譯？ 》講述一躍成為國際巨星的女演員「車茂熙」，與曾有一面之緣的口譯員的「周浩鎮」在工作契機下重逢，展開一場探討愛情本質的跨國羅曼史。



劇集上線短短6天，兩位主演的 IG 追蹤數迎來核彈級增長：金宣虎帳號暴漲 67 萬粉，總粉絲數來到 1130 萬; 高胤禎追蹤數狂飆 64 萬，正式突破 1000 萬大關！



最令粉絲驚喜的是，劇中「車茂熙」曾夢想成為 IG 千萬大明星，現實裡金宣虎第一時間現身評論區，引用角色名送上祝福：「祝賀妳，車茂熙小姐！」而高胤禎也立刻「車茂熙上身」，俏皮回覆：「周浩鎮先生... 這是夢嗎？」這段戲外互動放閃讓 CP 黨激動不已~



《愛情怎麼翻譯？ 》之所以能在短時間內圈粉無數，除了主演的化學反應，劇中橫跨四國拍攝的遼闊外景與電影級運鏡，讓觀眾在看劇時猶如一場環球旅行。 故事中後半段關於「愛情」這一複雜語言的深入探討，以及角色心理和人格的細膩刻畫，更是將純愛劇昇華到了新高度。



《愛情怎麼翻譯？ 》總共12集，已通過Netflix一次上線！



