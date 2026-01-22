Lucas黃旭熙久違與NCT 威神V前隊友同框，演出台劇《時候 A Time》「小言承旭」待播

NCT暨威神V（WayV）港籍前成員Lucas（黃旭熙），2023年因「把粉絲當后宮予取予求」的私生活爭議，退出NCT與威神V，時隔3年罕見再與前隊友同框。

社群媒體流出照片，Lucas出席了NCT前經紀人的婚禮，更無所避諱地和前成員們一同與新人合照。據一名巴西粉絲所言，Lucas是特地回韓國參加婚禮，該經紀人從練習生時期就陪伴、支持著他，還曾出現在Lucas相關紀錄片中。







Finalmente temos registros do nosso LUCAS no casamento de seu ex-manager! Ver ele sorrindo e celebrando ao lado de pessoas que fazem parte da sua história desde a época de rookie é emocionante



O LUCAS atravessou fronteiras para prestigiar alguém que o… pic.twitter.com/hxlKNuZASu — LUMIS House (@LUMIShouse) January 18, 2026

Lucas 2023年雖退出NCT與威神V，卻沒有退出經紀公司SM娛樂，SM娛樂持續助力其個人發展，再次引發爭議。去年開始有消息Lucas受邀演出台灣知名導演曹瑞原新作《時候 A Time》，大批台灣民眾反彈「台灣是什麼回收場嗎？」，不過劇組仍獨排眾議讓Lucas演出言承旭的少年時代。該劇還有因進軍中國挨批的吳慷仁演出，尚未開播便屢屢引起波瀾。



據去年底台北市電影委員會最新消息，《時候 A Time》除了Lucas、言承旭、吳慷仁演出外，卡司還有陳意涵、張鈞甯、梁正群、林廷憶、盧以恩、范少勳及黃聖球，該據講述五個朋友的人生旅程，Lucas與言承旭共同演出「四毛」，和范少勳會有兄弟情展現。



草莓@KSD

