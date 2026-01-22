「表演灵感交流伙伴」罗哲（罗喆）逝世三周年，金高银赴墓地悼念

昨（21）日是演员罗哲（或译罗喆）逝世三周年，此前好友金高银已和共同好友到了墓地悼念。

18日，金高银简单的在IG限时动态曝光几张照片，她和造型师友人安成熙，特地到罗哲之墓，带了罗哲喜欢的零食和酒，以及各种小礼物来看他、想念他。



Kim Goeun visited late Na Chul’s grave. She wrote that she will come again https://t.co/3UkuZa64a1 pic.twitter.com/s3COGqOvtT — tan (@fiorestale) January 18, 2026

罗哲2023年1月21日ㄉ除夕夜猝逝，据当时媒体报导，罗哲本身并无患病，但当日上午突然昏倒昏迷不醒，送医治疗仍不治，享年36岁。罗哲过世前才交出《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）、《小女子》、《弱美男英雄》等作品，过世消息更令人措手不及。

金高银曾和罗哲合作《愉悦的音乐专辑》（《柳烈的音乐专辑》）和《小女子》，听闻罗哲过世消息，她当下取消原定的班机，赶赴罗哲灵堂，后於IG发了罗哲多张照片写道「最帅气的演员 #罗哲，最帅气的人、爸爸、丈夫、儿子、朋友 #罗哲」，还公开承诺会代替罗哲照顾「两个宝贝」（罗哲遗属，应指妻女），她说：「很抱歉没能陪你到最后，谢谢你为我制造了这么珍贵的时间，虽然不知道为什么那么著急，但那里会比这里更好的，剩下两个宝贝我来守护，不用别担心。」合照可知两人友情至少从2014年便开始。



有报导称金高银和罗哲的关系不只是挚友，还是「分享表演灵感的伙伴」，两人天人永隔令人不舍，而金高银仍惦记著罗哲，更让人感受这段友谊的情义。

