国税厅高调调查！车银优涉嫌利用母亲公司避税，被追缴200亿税金！经纪公司：筹备官方立场中

韩国人气偶像车银优（本名李东敏）惊爆涉嫌逃税！根据韩媒《E DAILY》独家报导，车银优去年春天遭首尔地方国税厅调查4局以逃税嫌疑进行「高强度调查」，涉案金额超过200亿（韩元/下同，约新台币4.3亿元），其母亲设立的公司也被指控为「纸壳公司」。

报导指出，车银优被指控的逃税手法与近期多位艺人使用的「一人企划公司」模式相似。在原本所属的经纪公司Fantagio之外，艺人或其家人另行成立公司，再与原经纪公司签订服务合约，以此分散收入、降低税率。简单来说就是在Fantagio与车银优之间，插入了由车银优母亲崔女士设立的A公司。Fantagio与A公司签订了「支援车银优演艺活动」的服务合约。自此，车银优的收入便由Fantagio、A公司及车银优本人三方分配。

国税厅调查后认定，A公司是未提供实质服务的「纸壳公司」 。国税厅认为，车银优与母亲为了降低高达45%的个人所得税，藉由虚设的A公司分散收入，从而适用比所得税率低20个百分点以上的法人税率，属於避税伎俩。

税务界相关人士透露：「A公司的登记地址位於江华岛某处，与演艺业务毫无关系，甚至无法被视为办公场所。虽然有用A公司名义购买多辆进口车、处理各种经费，但据悉并未提供与Fantagio有区别的实质服务。」



由於国税厅不承认A公司的实质性，火势也延烧到Fantagio及车银优双方。Fantagio已於去年8月被首尔国税厅追缴82亿（约新台币1.7亿元）税款。国税厅认定Fantagio处理了A公司开立的「虚假税务发票」，因此追缴相关增值税等税额。即便Fantagio提出「徵税不当审查」请求，结果也未被改变。

此外国税厅在分别传唤崔女士与车银优调查后，认定A公司所获利益最终流向其儿子车银优，因此得出车银优逃漏超过200亿所得税的结论。据悉，国税厅应车银优方要求，等待其兵役服役结束后，才寄送了载有上述内容的税务调查结果通知书。

车银优方面对此感到冤枉，在收到通知书后，已提出「徵税不当审查」请求，要求审判国税厅决定的是否妥当。车银优方反驳：「因Fantagio代表多次更换，出於对儿子演艺活动的不安及想保护他的意愿，车银优的母亲才成立公司，直接经营管理业务。这不是没有实体的纸壳公司，而是正式注册的大众文化艺术企划业者。」若「徵税不当审查」被采纳，车银优便无需缴纳税款；若不被采纳，则须按通知处分缴税。若不通过，还可选择向国税厅提出审查请求、向国税厅审判院提出审判请求，或向监察院提出审查请求等方式继续抗争。据悉，车银优方也考虑撤回徵税不当审查请求，直接转向国税厅审判院。



负责重大逃税嫌疑案件的首尔厅调查4局，最初的调查目标并非车银优。调查是从Fantagio持有者、MIRAEING的南宫谦会长的逃税嫌疑开始的。据了解，调查4局在对透过股价操纵逃税的嫌疑者进行计划调查时，雷达网捕捉到被称为「并购（M&A）专家」的南宫谦会长，成为调查契机。调查4局将未来MIRAEING、Fantagio、HumasIs、Billions等南宫谦会长实质拥有的公司捆绑调查，在此过程中，与Fantagio交易的A公司也如「地瓜藤」般被牵出，成为调查对象，调查范围进而扩大至车银优。

出道以来几乎从未出现过负面消息的车银优这次也被拱上舆论的风口浪尖，此事已在韩网各大论坛掀起热议，而车银优方面也表示「正在准备官方声明中」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻