朴敘俊：《梨泰院Class》拍攝時經歷事業倦怠期，曾考慮過退出演藝圈

朴敘俊坦露出道多年曾經歷過嚴重的事業倦怠期，甚至一度考慮隱退。

日前，朴敘俊做客了Netflix Korea的綜藝節目《不是來宣傳的》，節目中他坦言曾經考慮過要放棄演員這條路：「可能是因為當時遲遲未能出道的緣故，即使在出道後，也有過類似的想法。 在拍攝《梨泰院Class》的時候，與其說是想放棄演員，倒不如說是遇到了嚴重的倦怠感。 雖然一到現場就沒事，但只要回到家裡，內心的空虛感會越來越強烈。 日積月累之後，開始影響身體狀況，甚至連精神狀態也受到了衝擊。 雖然告訴自己『即使這樣也得堅持下去』，但是感覺就像是綁著沙袋一樣，越來越沉重。」



朴敘俊繼續說道：「我發現自己無法克服這種感覺，之所以能堅持下來可能是因為責任感。 我必須為自己負責，雖然內心很掙扎，但最終還是選擇了接受這一切。 我告訴自己，這種情況是有可能發生的，總有一天會好起來的。」 他還透露：「《京城生物》於去年9月完成拍攝，到現在我已經休息了一年時間。 現在我又開始想要演戲了。」 回憶起那段時光朴敘俊表示：「當時還有一件事讓我感到無力，那就是COVID-19持續了太久。 我拍了大約4部作品，卻一直無法上映。 雖然一直在拍戲，但因為沒有作品上映，沒能獲得觀眾的反饋。 如果反應不好，我還能調整，如果反應好，我會感激並汲取正能量，可是因為長時間封閉在偏遠的片場，我感到與外界有些脫節。」



當提及曾在作品中飾演過足球選手，主持人李昌浩問道：「你（朴敘俊）跟『小兒子』（孫興慜）不是關係很好嗎？ 他有沒有給你一些建議之類的？」 對此朴敘俊回應：「面對像孫興慜這樣站在世界巔峰的人，我問什麼也無法理解，我的任務就是在作品中盡力演好自己的角色。 以前和孫興慜一起踢過早場足球，每當賽季結束，他都會回來訓練。 我們一起踢球時，我能感受到他的速度和實力。 我明明剛才還在他身邊，轉眼他已經跑到前面去了。 而且每次踢早場足球時，孫興慜從來不射門，他好像只是為了保持體能。」



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