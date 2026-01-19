金風另組《拜冰》成員挑戰《黑白大廚3》！權聖晙急喊「隊長丟下我們了」，粉絲笑：孫鍾元又要傷心了

《拜託了冰箱》廚師們的互動真的太好笑了 XD

《黑白大廚2》才剛落幕，Netflix 就火速宣布第三季即將啟動參賽者招募！官方於16日透過 SNS 表示，第三季將全面升級，從以往的「個人戰」改為「餐廳對決」，同一家餐廳、默契十足的廚師們需以「4人1組」組隊參賽，非同一營業場所的熟人或臨時組隊皆無法報名。



消息曝光後，《黑白大廚》第一季獲得冠軍的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙立即在 IG 轉發招募影片，並點名在《拜託了冰箱》合作的金風、朴恩影和尹男老。甚至笑著向金風喊話：「隊長大人，《拜冰》忙內組是不是該整理刀具包了？」隊友們的反應超有戲，讓粉絲們笑翻。



（＊相關報導：「美味黑手黨」權聖晙點名《拜託了冰箱》金風、朴恩影、尹男老組隊參戰《黑白大廚3》！孫鍾元委屈喊：為什麼不揪我）

沒想到緊接著又來大反轉！金風昨日在 IG 上傳與鄭鎬泳、Sam Kim 以及鄭智善的合照，並寫下：「《黑白3》組隊完成！」權聖晙急忙留言：「緊急緊急！隊長丟下我們了！（標記尹男老、朴恩影）」。鄭鎬泳也跟著發文表示：「《黑白大廚3》Team《拜冰》成立完畢！」



粉絲們紛紛留言熱烈回應：「（孫）鍾元好像最傷心」、「怎麼辦...孫鍾元要留言了」、「哇～中餐、西餐、日餐、黑魔法師都有啊」、「《黑白大廚3》Go Go」、「也帶上孫鍾元主廚吧」、「背叛忙內們」、「忙內組進入緊急狀態」等，整個互動超有趣！



