金风另组《拜冰》成员挑战《黑白大厨3》！权圣晙急喊「队长丢下我们了」，粉丝笑：孙钟元又要伤心了

《拜托了冰箱》厨师们的互动真的太好笑了 XD

《黑白大厨2》才刚落幕，Netflix 就火速宣布第三季即将启动参赛者招募！官方於16日透过 SNS 表示，第三季将全面升级，从以往的「个人战」改为「餐厅对决」，同一家餐厅、默契十足的厨师们需以「4人1组」组队参赛，非同一营业场所的熟人或临时组队皆无法报名。



消息曝光后，《黑白大厨》第一季获得冠军的「拿坡里美味黑手党」权圣晙立即在 IG 转发招募影片，并点名在《拜托了冰箱》合作的金风、朴恩影和尹男老。甚至笑著向金风喊话：「队长大人，《拜冰》忙内组是不是该整理刀具包了？」队友们的反应超有戏，让粉丝们笑翻。



（＊相关报导：「美味黑手党」权圣晙点名《拜托了冰箱》金风、朴恩影、尹男老组队参战《黑白大厨3》！孙钟元委屈喊：为什么不揪我）

没想到紧接著又来大反转！金风昨日在 IG 上传与郑镐泳、Sam Kim 以及郑智善的合照，并写下：「《黑白3》组队完成！」权圣晙急忙留言：「紧急紧急！队长丢下我们了！（标记尹男老、朴恩影）」。郑镐泳也跟著发文表示：「《黑白大厨3》Team《拜冰》成立完毕！」



粉丝们纷纷留言热烈回应：「（孙）钟元好像最伤心」、「怎么办...孙钟元要留言了」、「哇～中餐、西餐、日餐、黑魔法师都有啊」、「《黑白大厨3》Go Go」、「也带上孙钟元主厨吧」、「背叛忙内们」、「忙内组进入紧急状态」等，整个互动超有趣！



