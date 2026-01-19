世界彈回來了！BTS 擬於「首爾心臟」光化門廣場舉辦免費回歸秀，正規五輯《阿里郎》首度合體、2萬名幸運兒可入場！

全球天團 BTS防彈少年團 睽違已久的全體回歸即將寫下歷史！據悉，BTS 已選定首爾地標「光化門廣場」作為首場回歸公演的地點，目前正積極展開籌備工作。

BTS 將於 3 月 20 日發行正規五輯《阿里郎》，以七人完全體回歸。 此次光化門公演若順利成行，將成為他們在 4 月開啟大規模世界巡迴演唱會前，於韓國國內首度呈現的完全體舞台。 所屬經紀公司 HYBE 認為，光化門廣場不僅是首爾的門面，也是最能賦予 BTS 回歸深遠意義的空間，因此將其列為首選地點。



■ 融合傳統與潮流：兩萬粉免費進場

HYBE 將公演命名為 「K-遺產 與 K-POP 融合公演」，提交的使用區域廣及景福宮、崇禮門、光化門廣場及月台一帶。 相關申請案將於明（20日）日下午由文化遺產委員會進行審議。

根據目前規劃，這場公演將採「免費入場」形式，計劃透過事前申請方式，選出 1 萬 5 千名至 2 萬名 入場觀眾。 公演日期則有三個備選方案：回歸當天 3 月 20 日，以及隨後的週末 3 月 21 日與 22 日。



■ 回歸初心：正規五輯《阿里郎》找尋韓國之根

光化門廣場不僅是市民聚集的中心，更是韓國舉辦世足賽等重大應援活動、展現民族認同的關鍵空間，這與 BTS 即將發行的第五張正規專輯 《阿里郎》 的核心理念不謀而合。

新專輯共收錄14首歌曲，展現了成員們身為韓國偶像的身份認同與文化根源，也紀錄了深藏於心中的思念與摯愛。 標題「阿里郎」不僅是韓國最具代表性的民謠，更象徵著成員們想透過這張新作表達的情感與情愫。



因此，光化門廣場被視為最能詮釋這層意義的地點。 若場地最終定案，光化門廣場與景福宮等韓國代表性地標，勢必將再次成為全球粉絲矚目的「K-POP 聖地」。



■ 安全維護成重中之重：HYBE 承諾文化遺產零損傷

鑑於當天預計將湧入數萬名人潮，HYBE 承諾將安全管理列為核心任務。 雖然會限制入場人數，但考慮到廣場屬於開放空間，預期將被各國粉絲擠得水洩不通。 HYBE 目前正與首爾市府及警方研擬安全管理措施。

過去光化門廣場在 2018 年與 2022 年世足賽期間，曾有超過 2 萬名市民集結。 HYBE 表示會將「古蹟原貌保」與「市民安全」視為最優先價值，將建立專業的現場管理體系。



■ 官方聲明：細節最終敲定後將正式公告

針對 BTS 將於光化門廣場舉行免費回歸公演的消息，HYBE 旗下的 BIGHIT MUSIC 於 19 日回應媒體表示：「目前正在討論中，地點與日程等細節一旦確定，將會發布官方公告。」

《阿里郎》是BTS結束「軍白期」後的首張完全體專輯，也是繼 2022 年發行精選專輯《Proof》以來，睽違 3 年 9 個月的全新作品。BTS 將於 4 月 9 日從高陽綜合運動場啟程，展開全新的世界巡迴演唱會。 本次巡演將橫跨 34 個城市、共計進行 79 場演出，創下 K-POP 史上最高紀錄，並計劃採用 360 度環形舞台，以提升觀眾的觀演沉浸感。

