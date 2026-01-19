金惠奫、羅門《今天開始是人類》第2集話題爆發！「縮地術」特效評價兩極，劇情轉折成最大看點

由金惠奫、羅門主演的《今天開始是人類》講述抗拒成為人類的九尾狐與極度自戀的足球明星之間的歡喜冤家羅曼史，該劇已在16日首播，不知道大家是否已經加入追劇行列了呢？

在第2集中，恩浩（金惠奫 飾）找上姜施洌（羅門 飾），要他許一個願望，卻因此讓姜施洌錯過了最後一班公車。為了讓他能好好聽自己把話說完，恩浩最後使出「縮地術」（瞬間移動），拉著他的手在首爾各地高速穿梭，最終順利回到家中。



這段「縮地術」橋段以 CG 呈現，播出後立刻在韓網掀起熱烈討論。部分觀眾直言：「CG 真的太難看了，完全是低預算電視劇」、「劇情推進斷斷續續，真的很像短劇」、「韓劇水準到底要降到什麼程度？」、「看起來像兒童電視劇」、「是不是太沒有誠意了」、「質感比中劇還差啊」、「不是縮地術，而是像高速移動一樣」、「好像是故意定下了那種風格，應該搞笑的，但是也不搞笑」。

不過，也有不少觀眾持不同看法，認為「其實這部劇還滿有趣的」、「看得出來演員們很努力」、「好羨慕，也想要瞬間移動」、「惠奫辛苦了」、「CG 感覺已經盡力了，臉都皺在一起了」等，評價呈現兩極。

撇開視覺效果引發的爭議，本集後半的劇情發展同樣成為關注焦點。作為世界頂級足球選手成功回歸的姜施洌，與恩浩時隔 9 年再次重逢。恩浩認為時機終於成熟，為了見一面比自己預期還要成功的姜施洌，直奔機場，沒想到卻慘遭無視，對方完全認不出她，瞬間成為大型社死現場 XD



但潛在 VIP 怎麼能放手？恩浩直接找上姜施洌家中強勢推銷，他這才想起她的身分。她笑著遞上名片：「你現在也算有錢人了吧？說吧，想要什麼？」沒想到姜施洌冷淡回應，表示自己沒有願望。

恩浩隨後對他說：「人類很是脆弱的，一點小事就能崩塌，那時你就會需要我的幫忙」而他看似完美無缺的人生，也從再次遇見、卻已無法踢球的玄宇碩（張東周 飾）那天開始出現裂痕。隨著暗示兩人命運再次改變的結尾，恩浩露出意味深長的微笑說道：「你許了願，所以要付出代價。」也為後續劇情埋下不小伏筆。



