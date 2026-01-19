朴娜勑恐坐牢？律師驚爆「數罪併罰」有實刑可能，親揭危險分數表

搞笑藝人朴娜勑捲入多項爭議之際，一名在職律師公開分析案件走向，甚至點出「存在實刑可能性」，引發外界高度關注。

近日，SK法律事務所律師張鉉五（音譯）透過個人YouTube頻道，上傳一支名為「『朴娜勑總整理』朴娜勑不道歉的理由」的影片，針對朴娜勑目前涉及的各項嫌疑，進行系統性解析。

針對備受爭議的所謂「注射姨母」事件，張律師指出：「從這個部份開始，感覺前經紀人已經不是單純爆料，而是情緒對立全面爆發。」他解釋，經紀人的角色本來就負責行程管理與隨行控管，「一旦出事，經紀人本身也很容易被捲進法律責任」。 「如果連自己可能被處罰的風險都願意承擔，仍選擇把事情揭發，代表這場自尊與情緒的對抗已經走到最後。 從法律角度來看，完全有可能以從犯或共同正犯來論處。」



張律師也將朴娜勑目前面臨的指控，以「實刑風險分數」方式具體量化分析：

0-20分：道德過錯

20-40分：罰款、追徵金

40-80分：罰金、緩刑

80分以上：實刑可能性

他針對朴娜勑的各項嫌疑逐一評分：

拖欠工資嫌疑：張律師指出，若持續不支付工資導致勞動監督官介入，可能升級為刑事犯罪，給出 50分（罰金、緩刑區間）。

業務侵佔（挪用）嫌疑：「金額大小會影響，但大概在 70分 左右。 通常不太會送進監獄。」

「酒醉姨母」爭議：張律師分析，此案若屬初犯，有時可獲緩刑，因此「有可能去坐牢，也有可能不去」，危險度落在 80分上下，加減1分取決於本人如何應對，是當前最接近實刑的項目。

特殊傷害嫌疑（指對前經紀人施暴）：「和解與否是關鍵。 如果沒達成和解，危險性會增大。」評為 75分。

車內特定行為嫌疑（被指性騷擾）：張律師分析，「性騷擾本身不是刑事罪，屬於職場霸凌範疇。 這相當於罰款水準」，因此僅給 30分。

張律師總結表示：「這些嫌疑不會分開看，而是以競合犯（數罪併罰）的方式綜合判斷，確實存在進監獄的可能性。 若以目前狀態持續下去，是有被判刑的風險。」同時也語重心長地提醒，「目前和解、協商的距離越來越遠，衝突持續升高，這也是為什麼後續爆料一波接一波出現，現在最需要的是想辦法收拾局面。」

首爾龍山警察署已於14日下午，傳喚控告前經紀人的朴娜勑進行調查。 這是自上個月以來，警方第二次對她進行控告人調查。 朴娜勑於上月以恐嚇未遂和業務侵佔嫌疑，控告了兩名前經紀人。

據了解，警方上月已對其中一名經紀人進行調查，而該名經紀人目前據信滯留美國。 這場藝人與前工作人員之間的法律攻防戰，隨著律師的專業分析出爐，再度引發大眾對其法律後果的熱議。

