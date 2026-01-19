BLACKPINK Jennie生日趴影片外流！「清涼香檳妹」狂歡畫面掀罵戰：女性消費與安全隱憂齊發酵

BLACKPINK成員Jennie近日在日本舉辦生日派對的影片在網路上流出，瞬間引爆熱議！影片中她不僅在疑似夜店的場所隨著音樂熱舞，動作火辣，更被眼尖網友發現，身後竟有穿著極清涼的「香檳女郎」在噴灑香檳，引發「物化女性」及「安全疑慮」的雙重批評，正反意見在社群上激烈交鋒。

這段影片於17日在X上以「在日本為Jennie慶生」為題傳開。 畫面中，Jennie身穿黑色摸胸上衣搭配長褲，在音樂聲中大方扭腰擺臀，展現性感肢體動作，瞬間點燃現場氣氛。 引發最大爭議的並非Jennie本人，而是她身後一群被稱為「香檳女孩」（Champagne Girls）的工作人員。 這些女性身著黑色絲襪、吊帶襪，衣著暴露地開噴香檳慶祝，畫面在社群上不斷發酵。 批評與力挺的聲浪隨即炸開。



제니 생일파티. 진짜 제대로 화려하게

하는구나 pic.twitter.com/DejZRpopzR — 평직 (@TeslaJin87) January 16, 2026

大量網友對此表達不滿，直言「對將女性當成裝飾品消費的夜店文化感到不舒服」、「半裸狀態的女性員工在一旁歡呼，這樣的文化實在難以理解」、「女性服裝看起來有些過於暴露」; 也有人擔心「對看著Jennie長大的年輕粉絲可能產生不良影響」。



此外安全問題也成為另一個爭論焦點。 近期瑞士一間夜店於跨年派對期間，因香檳瓶上附著的手持煙火噴出火花引燃天花板，導致嚴重火災，造成40多人死亡、100多人受傷的慘劇。 調查結果顯示，火勢正是由煙火火星竄向天花板所引發。 而在Jennie的生日派對影片中，也被眼尖網友發現香檳瓶上插著的火花同樣朝天花板方向噴射，讓部份人進一步對現場安全提出質疑，憂心指出：「看到火花往上噴就緊張起來了」、「這種安全意識太薄弱了吧？」、「前車之鑑這麼慘痛，怎麼還敢這樣玩？」。

不過仍有大批粉絲與網友替Jennie緩頰，認為「看不出有什麼大問題」、「只是個人喜好與風格不同」、「外界批評有點過頭了」，認為Jennie只是在私人派對上慶祝生日，不應被放大檢視。



Jennie過去也曾因爭議成為話題。 她在2024年曾被拍到在室內化妝時抽菸，不僅涉及室內吸菸本身的問題，還因煙霧直接影響到周圍工作人員，被延燒成所謂的「耍大牌」爭議。

另一方面，Jennie近期也有好消息，她自16日起至29日，在首爾舉辦個人首場照片展「JENNIE PHOTO EXHIBITION 『J2NNI5』」。 同時也推出全球限量3000本的寫真集，而她所屬的人氣女團BLACKPINK還將於2月27日發行最新專輯《DEADLINE》，再度吸引大批粉絲關注與支持。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞