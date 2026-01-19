朴娜勑恐坐牢？律师惊爆「数罪并罚」有实刑可能，亲揭危险分数表

搞笑艺人朴娜勑卷入多项争议之际，一名在职律师公开分析案件走向，甚至点出「存在实刑可能性」，引发外界高度关注。

近日，SK法律事务所律师张铉五（音译）透过个人YouTube频道，上传一支名为「『朴娜勑总整理』朴娜勑不道歉的理由」的影片，针对朴娜勑目前涉及的各项嫌疑，进行系统性解析。

针对备受争议的所谓「注射姨母」事件，张律师指出：「从这个部份开始，感觉前经纪人已经不是单纯爆料，而是情绪对立全面爆发。」他解释，经纪人的角色本来就负责行程管理与随行控管，「一旦出事，经纪人本身也很容易被卷进法律责任」。 「如果连自己可能被处罚的风险都愿意承担，仍选择把事情揭发，代表这场自尊与情绪的对抗已经走到最后。 从法律角度来看，完全有可能以从犯或共同正犯来论处。」



张律师也将朴娜勑目前面临的指控，以「实刑风险分数」方式具体量化分析：

0-20分：道德过错

20-40分：罚款、追徵金

40-80分：罚金、缓刑

80分以上：实刑可能性

他针对朴娜勑的各项嫌疑逐一评分：

拖欠工资嫌疑：张律师指出，若持续不支付工资导致劳动监督官介入，可能升级为刑事犯罪，给出 50分（罚金、缓刑区间）。

业务侵占（挪用）嫌疑：「金额大小会影响，但大概在 70分 左右。 通常不太会送进监狱。」

「酒醉姨母」争议：张律师分析，此案若属初犯，有时可获缓刑，因此「有可能去坐牢，也有可能不去」，危险度落在 80分上下，加减1分取决於本人如何应对，是当前最接近实刑的项目。

特殊伤害嫌疑（指对前经纪人施暴）：「和解与否是关键。 如果没达成和解，危险性会增大。」评为 75分。

车内特定行为嫌疑（被指性骚扰）：张律师分析，「性骚扰本身不是刑事罪，属於职场霸凌范畴。 这相当於罚款水准」，因此仅给 30分。

张律师总结表示：「这些嫌疑不会分开看，而是以竞合犯（数罪并罚）的方式综合判断，确实存在进监狱的可能性。 若以目前状态持续下去，是有被判刑的风险。」同时也语重心长地提醒，「目前和解、协商的距离越来越远，冲突持续升高，这也是为什么后续爆料一波接一波出现，现在最需要的是想办法收拾局面。」

首尔龙山警察署已於14日下午，传唤控告前经纪人的朴娜勑进行调查。 这是自上个月以来，警方第二次对她进行控告人调查。 朴娜勑於上月以恐吓未遂和业务侵占嫌疑，控告了两名前经纪人。

据了解，警方上月已对其中一名经纪人进行调查，而该名经纪人目前据信滞留美国。 这场艺人与前工作人员之间的法律攻防战，随著律师的专业分析出炉，再度引发大众对其法律后果的热议。

