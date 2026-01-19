金惠奫、罗门《今天开始是人类》第2集话题爆发！「缩地术」特效评价两极，剧情转折成最大看点

由金惠奫、罗门主演的《今天开始是人类》讲述抗拒成为人类的九尾狐与极度自恋的足球明星之间的欢喜冤家罗曼史，该剧已在16日首播，不知道大家是否已经加入追剧行列了呢？

在第2集中，恩浩（金惠奫 饰）找上姜施洌（罗门 饰），要他许一个愿望，却因此让姜施洌错过了最后一班公车。为了让他能好好听自己把话说完，恩浩最后使出「缩地术」（瞬间移动），拉著他的手在首尔各地高速穿梭，最终顺利回到家中。



这段「缩地术」桥段以 CG 呈现，播出后立刻在韩网掀起热烈讨论。部分观众直言：「CG 真的太难看了，完全是低预算电视剧」、「剧情推进断断续续，真的很像短剧」、「韩剧水准到底要降到什么程度？」、「看起来像儿童电视剧」、「是不是太没有诚意了」、「质感比中剧还差啊」、「不是缩地术，而是像高速移动一样」、「好像是故意定下了那种风格，应该搞笑的，但是也不搞笑」。

不过，也有不少观众持不同看法，认为「其实这部剧还满有趣的」、「看得出来演员们很努力」、「好羡慕，也想要瞬间移动」、「惠奫辛苦了」、「CG 感觉已经尽力了，脸都皱在一起了」等，评价呈现两极。

撇开视觉效果引发的争议，本集后半的剧情发展同样成为关注焦点。作为世界顶级足球选手成功回归的姜施洌，与恩浩时隔 9 年再次重逢。恩浩认为时机终於成熟，为了见一面比自己预期还要成功的姜施洌，直奔机场，没想到却惨遭无视，对方完全认不出她，瞬间成为大型社死现场 XD



但潜在 VIP 怎么能放手？恩浩直接找上姜施洌家中强势推销，他这才想起她的身分。她笑著递上名片：「你现在也算有钱人了吧？说吧，想要什么？」没想到姜施洌冷淡回应，表示自己没有愿望。

恩浩随后对他说：「人类很是脆弱的，一点小事就能崩塌，那时你就会需要我的帮忙」而他看似完美无缺的人生，也从再次遇见、却已无法踢球的玄宇硕（张东周 饰）那天开始出现裂痕。随著暗示两人命运再次改变的结尾，恩浩露出意味深长的微笑说道：「你许了愿，所以要付出代价。」也为后续剧情埋下不小伏笔。



