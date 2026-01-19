BLACKPINK Jennie生日趴影片外流！「清凉香槟妹」狂欢画面掀骂战：女性消费与安全隐忧齐发酵

BLACKPINK成员Jennie近日在日本举办生日派对的影片在网路上流出，瞬间引爆热议！影片中她不仅在疑似夜店的场所随著音乐热舞，动作火辣，更被眼尖网友发现，身后竟有穿著极清凉的「香槟女郎」在喷洒香槟，引发「物化女性」及「安全疑虑」的双重批评，正反意见在社群上激烈交锋。

这段影片於17日在X上以「在日本为Jennie庆生」为题传开。 画面中，Jennie身穿黑色摸胸上衣搭配长裤，在音乐声中大方扭腰摆臀，展现性感肢体动作，瞬间点燃现场气氛。 引发最大争议的并非Jennie本人，而是她身后一群被称为「香槟女孩」（Champagne Girls）的工作人员。 这些女性身著黑色丝袜、吊带袜，衣著暴露地开喷香槟庆祝，画面在社群上不断发酵。 批评与力挺的声浪随即炸开。



제니 생일파티. 진짜 제대로 화려하게

하는구나 pic.twitter.com/DejZRpopzR — 평직 (@TeslaJin87) January 16, 2026

大量网友对此表达不满，直言「对将女性当成装饰品消费的夜店文化感到不舒服」、「半裸状态的女性员工在一旁欢呼，这样的文化实在难以理解」、「女性服装看起来有些过於暴露」; 也有人担心「对看著Jennie长大的年轻粉丝可能产生不良影响」。



此外安全问题也成为另一个争论焦点。 近期瑞士一间夜店於跨年派对期间，因香槟瓶上附著的手持烟火喷出火花引燃天花板，导致严重火灾，造成40多人死亡、100多人受伤的惨剧。 调查结果显示，火势正是由烟火火星窜向天花板所引发。 而在Jennie的生日派对影片中，也被眼尖网友发现香槟瓶上插著的火花同样朝天花板方向喷射，让部份人进一步对现场安全提出质疑，忧心指出：「看到火花往上喷就紧张起来了」、「这种安全意识太薄弱了吧？」、「前车之鉴这么惨痛，怎么还敢这样玩？」。

不过仍有大批粉丝与网友替Jennie缓颊，认为「看不出有什么大问题」、「只是个人喜好与风格不同」、「外界批评有点过头了」，认为Jennie只是在私人派对上庆祝生日，不应被放大检视。



Jennie过去也曾因争议成为话题。 她在2024年曾被拍到在室内化妆时抽菸，不仅涉及室内吸菸本身的问题，还因烟雾直接影响到周围工作人员，被延烧成所谓的「耍大牌」争议。

另一方面，Jennie近期也有好消息，她自16日起至29日，在首尔举办个人首场照片展「JENNIE PHOTO EXHIBITION 『J2NNI5』」。 同时也推出全球限量3000本的写真集，而她所属的人气女团BLACKPINK还将於2月27日发行最新专辑《DEADLINE》，再度吸引大批粉丝关注与支持。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻