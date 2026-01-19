《黑白大厨2》爆红后翻车？ 林盛根鬼扯「只发动」，酒驾黑历史连环爆！判决书揭穿「醉开上路」真相

以Netflix人气节目《黑白大厨2》迎来事业第二春的韩国名厨林盛根，近日竟被爆出多次酒驾前科！他本人在18日紧急上传影片「自首」，承认曾3度因酒驾被逮。 但这支「良心告白」影片，被爆其实是在媒体开始追查后，抢先一步释出的止血操作。

林盛根18日在个人YouTube频道「林盛根林匠TV」上传影片，坦承过去曾有3次酒驾被逮纪录。 他解释当时情况：「喝了酒在车上睡觉，警察问我为什么发动引擎坐在车上」、「后来才知道应该要关掉引擎坐著，大概是10年前的事」。 对於最近一次被逮，他则模糊表示「大约5年前」。



但据《日曜新闻》独家掌握的判决书，2020年1月15日清晨6点15分左右，林盛根在首尔九老区的街道上，在酒醉状态下亲自驾驶约200米，随后因酒驾临检被逮。 当时他的血液酒精浓度达0.141%，远远超过韩国驾照吊销标准（0.08%），属於严重醉酒状态，依法可处1年以上、2年以下有期徒刑，或500万至1000万韩元罚金。 也就是说，他最新一次不是「在车上睡著」，而是实实在在酒后开车！他在影片中仅强调10年前的案子是「开著引擎睡觉」，对2020年这次是否驾驶车辆只字未提，被质疑是怕完整真相曝光后引发更猛烈批评，才选择避重就轻。

▼ 根本是酒驾累犯！判决书揭发「3次被抓」

韩媒爆料林盛根根本是酒驾累犯！除了2020年这次，他早在2009年与2017年就曾因酒驾收到简易判决罚款200万韩元与300万韩元。 不过判决书未载明这两次是否也有实际驾驶行为。

针对2020年的案件，法院於同年7月16日判决指出：「被告多次违反酒驾禁令，并在醉酒状态下驾驶汽车」，最终判处有期徒刑1年、缓刑2年，并须进行80小时社会服务与40小时守法驾驶课程。



▼ 时间点超诡异！记者约访后火速上片灭火

整起事件曝光时机点非常巧妙。林盛根上传道歉影片的时间，正是在《日曜新闻》针对其酒驾前科联系他本人要求说明背景之后。他在17日晚间与记者通话时，还承诺「（1月）20日会亲自见面说明」，结果隔天（18日）晚上就突然上传了「自白影片」。

这明显是典型的「采访开始就抢先道歉」危机处理手法，想藉由「自发性认错」的形式，在报导出来前先挡一波怒火。 过去许多引发社会争议的艺人，也常在媒体开始调查后，於报导刊登前紧急「自首」，试图降低外界批判声浪。

影片上传后林盛根便神隐，电话完全打不通。 连原本协助联系访谈的节目PD也关机失联。

▼ 手写道歉信称「心里有重担」 网友不买帐

在18日上传的影片中，林盛根展示了手写道歉信，解释公开过去酒驾的原因：「一直是我胸口沉重负担的过往过错，我想坦白并真心道歉、请求原谅。 最近受到太多喜爱，觉得把过去的错误藏起来继续活动，是对信任我的人的欺骗与失礼...... 在为时已晚之前，用我的口坦白并道歉才是道理，所以今天上传了这篇文章。」



不过网友显然不买单，怒轰：「明显就是在说谎啊，2020年明明开了车」、「血液酒精浓度0.141%还能只是睡觉？ 骗谁啊」、「要不是记者要写新闻了，你会自己讲？」、「累犯三次根本没在怕的吧」。

▼ 凭《黑白大厨2》爆红 代言火速下架

林盛根凭藉Netflix《黑白大厨2》人气暴涨，被视为节目最大受益者之一，最终进入Top 7。 节目播出后，他的YouTube频道订阅数突破99万，还登上综艺《刘Quiz on the Block》等节目，活动不断。



他近期更接到威士忌广告赞助，不过该广告影片已在他18日上传道歉片后，迅速转为「非公开」。事业刚起飞就因黑历史见光而蒙上阴影，后续演艺活动是否受影响，备受关注。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻