「謝謝」辱罵自己的人？ 李世映揭露黑粉驚悚惡行：惡意修改留言誘騙回覆，最終送對方「金融治療」！

以搞笑藝人身分深植人心的李世映，近日因一段揭露「黑粉獵奇手法」的訪談再度成為輿論焦點。 她分享了自己如何識破惡評者的陰險圈套，並透過法律途徑讓對方付出慘痛代價，引發網友熱議。

在去年 7 月播出的 YouTube 節目《睡衣姊妹派對》中，李世映與網紅趙斗八、金聰聰（音譯）針對「整形」與「惡評」主題展開對話。李世映大方談及法律維權經驗，她表示：「我認為和解金是一種受害補償。 很多人以為『註銷帳號就抓不到了吧？』但其實通通都抓得到。」

她隨後揭露了一名手段極其卑劣的惡質案例：該名惡評者會在李世映的每一支影片下留言，先寫「我會一直為妳加油，等李世映回覆「謝謝您」之後，他竟立即將原文修改成極致羞辱的穢語「像妳這種 X 貨就該 XXXX」，導致外界看來就像是李世映在對著辱罵自己的人道謝。



李世映回憶當時的衝擊感：「我去翻看這個人在我這裡的所有留言，發現全部都被修改過了，真的很震驚。 大眾會不斷進來看留言，我卻變成了一個回覆很奇怪的人。」這件事也成為她決定提告的關鍵。

最終該名黑粉落網後，竟聲稱「只是因為有趣」。 李世映透露對方賠了她非常多和解金，落得「金融治療」的慘痛下場。



韓網友對這一結局大呼暢快：「這種人就該吃官司才會清醒」、「居然認為這樣做很有趣，根本是精神病吧」、「果然，金融治療才是最有效療法」。

李世映的演藝之路充滿傳奇色彩。 以搞笑藝人身份在韓國綜藝界耕耘多年後，2015年在神劇《請回答1988》中飾演德善死黨「雙門洞王祖賢」，幽默表現讓海外觀眾印象深刻。 隨後她苦練身材參加健美比賽，一舉奪下「Diva比基尼部門」亞軍，去年更大方坦承斥巨資超過1億韓元進行「全身大改造」，再度引起關注。









目前，李世映正以「職場部 B」成員身份固定出演 TV 朝鮮的選秀節目《Miss Trot 4》，並成功晉級至決賽第二輪的「1對1死亡對決」。 李世映通過個人IG分享喜悅心情：「從記者出道，嘗試過搞笑藝人和演員， 也當過 Youtuber，現在還要挑戰當Trot歌手。 人生真的太有趣了！！」



