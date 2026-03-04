YG結算爭議→李敏鎬戀愛傳聞→爆料Dara涉毒！朴春親信稱「健康狀況不穩定」，網友盼她早日康復

2NE1 朴春3日在 IG 發布狙擊隊友 Dara（Sandara Park） 的爆料文章，隨即引發熱烈討論。

朴春通過手寫信表示：「被稱為精神性藥物的那款藥 Adderall（阿得拉爾），一直讓我耿耿於懷。那段時間對我來說如同死去一般，但我還是鼓起勇氣說出來。那不是毒品，我是 ADD患者，這是治療注意力缺陷的藥物。因 Sandara Park 涉毒事件，為了掩蓋那件事，竟把我塑造成吸毒者。」另外，前經紀公司YG娛樂和梁鉉錫前代表、製作人Teddy、成員李彩麟（CL）的實名也依次被提及。不過，該篇貼文在上傳約3小時後已悄然刪除。



（延伸閱讀：「中斷活動」2NE1 朴春突狙擊隊友 Sandara Park！手寫信怒控：為了掩蓋她涉毒，把我塑造成吸毒者）

隨著爭議的擴大，成爲爆料對象的 Sandara Park 方面透過媒體回應，相關內容「毫無根據」，並表示「正為朴春目前的健康狀況感到擔憂」。朴春身邊人士則稱，此次事件是因健康狀況不穩定所致，相關內容不是事實。此前，朴春已暫停所有活動，全心專注於治療與康復。



之所以讓部分大眾感到疲憊，是因為類似的突發性發言並非首次。朴春過去曾自稱演員李敏鎬是自己的丈夫，主動引發戀愛傳聞；也曾公開指控 YG 娛樂未結算鉅額款項，並上傳寫有異常金額的起訴書內容，當時同樣掀起外界質疑。



對許多大眾與老粉絲而言，2NE1 的團體敘事因成員間單方面的「Team Kill」式指控而蒙上陰影，令人惋惜。不過，輿論並未出現一面倒的譴責聲浪。相較於批評，不少網友更表達擔憂與關心：「去醫院接受治療吧ㅠㅠ」、「姐姐沒事吧」、「希望快點恢復」、「請接受治療後健康起來」、「看起來真的需要專業的治療」、「嗚嗚嗚嗚，好心痛啊」、「當時捱了很多罵，但YG的應對方式確實不怎麼樣，好像還沒有完全查明，真可惜」、「希望周圍的人能幫上忙」、「應該和家人一起生活，接受治療」等留言接連出現。



