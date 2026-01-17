tvN 治癒新劇《給你宇宙》裴仁爀、盧正義、朴栖含：高顏值新手爸媽，共同育兒羅曼史預告公開

【影片】二月新劇 tvN 全新水木劇《給你宇宙》公開了主演裴仁爀、盧正義、朴栖含的角色特寫海報，超高顏值的新生代組合，進一步拉高了觀眾們的期待。

《給你宇宙》講述一對男女之間跌宕起伏的育兒同居戀曲。他們原本是姻親，卻突然發現自己要共同撫養20個月大的侄子「宇宙」（朴有浩 飾）。既不像陌生人那樣疏遠、也未必能真正成為家人的他們，在孩子闖入生活後，逐漸學會成長與靠近，故事溫暖又療癒。





公開的三大角色海報，也勾起觀眾對三角關係的好奇心。

▼裴仁爀飾演的是實力強到讓主筆作家都心生嫉妒的助理作家「宣泰亨」。搭配他冷淡的眼神，並寫上「你對我來說，不多不少就只是孩子的阿姨」的標語，清楚展現角色鮮明的性格。外表冷漠、內心卻藏著深層故事的宣泰亨，與女主糾纏後將迎來什麼樣的變化，備受關注。



▼盧正義飾演的是充滿正能量的熱血求職生「禹賢真」。為了替姊姊分擔負擔而勇往直前的青春模樣，搭配「姻親，我們是陌生人嗎？育兒就拜託你了」的標語，讓人好奇他成為外甥「宇宙」監護人後的巨大轉變。特別是他與宣泰亨展開的共同育兒故事，將如何發展，更是焦點所在。



▼朴栖含飾演的是禹賢真的初戀、同時擁有完美外貌與能力的「朴潤成」。這是一位將大學時期萌芽的情感，在重逢後再次喚醒的人物，「所以說，你既不是孩子的爸爸，也不是男朋友吧？」這句充滿自信間挑釁的標語，讓人更期待他和宣泰亨與禹賢真之間的三角羅曼史。



《給你宇宙》製作組表示：「因緣際會成為姻親的男女主角，以及突然現身於兩人面前的女主初戀朴潤成，三位男女之間難以預測的三角羅曼史將會精彩展開。」並請觀眾期待青春演員們在歡笑中放大共鳴與悸動的默契演出。



tvN 全新韓劇《給你宇宙》將於 2 月 4 日（週三）晚間 10 點 40 分首播。



