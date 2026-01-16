「那時我已盡力」韓韶禧首談兩年前「真有趣」風波：是演員也是公眾人物，必須承擔責任感

演員韓韶禧近日針對兩年前引發轟動的社群媒體爭議，首度傳達了坦率的心境。

16 日下午，韓韶禧在首爾鐘路區的一家咖啡廳，為其主演的新片《末路雙嬌》（Project Y）接受媒體聯訪。 該片由曾執導《朴花英》、《那些大人們不懂的事》的導演李煥操刀，講述在華麗都市中夢想著翻身契機的「美善」（韓韶禧 飾）與「道京」（全鐘瑞 飾），在人生走投無路之際，鋌而走險偷取黑錢與金條的亡命故事。



採訪中，韓韶禧大方提及 2024 年初震驚娛樂圈的社群爭議。 當時她與演員柳俊烈因被目擊在夏威夷約會而公開戀情，隨後柳俊烈的前女友惠利在IG發文「真有趣」疑似表達不悅心境，引發外界對韓韶禧是否「換乘戀愛（無縫接軌）」的猛烈質疑。

當時韓韶禧雖多次透過IG和部落格澄清並非換乘戀愛，卻因使用「亮刀狗狗」哏圖等過於情緒化的對應方式，反而助長了爭議火苗，遭到大眾批評處事不夠成熟。



對此，韓韶禧表示：「這能怎麼辦呢，我認為必須接受它。 對此我並不感到委屈，因為那時會那樣做，是基於當下我覺得那是最好的做法。 隨著一年年過去，我意識到我不僅是個演戲的人，也是受到大眾關注的人，因此在這一點上感受到了義務與責任感。 該接受的部份，就必須坦然接受。」

她進一步反思道：「每個人的想法不可能完全相同，也不可能所有人都喜歡我。 如果一直糾結於『為什麼』，我認為就不會進步。 某種程度上將這些聲音視為正向回饋並予以接納，才能轉化為成長的動力。 這些回饋能讓我客觀地審視、分析自己，並在未來更加謹慎。」

訪談最後，韓韶禧也吐露了身為演員最真實的渴望：「儘管如此，說實話，我還是希望大家能喜歡我。」



電影《末路雙嬌》（Project Y）是由曾執導《朴花英》、《那些大人們不懂的事（大人們不懂）》的導演李煥執導的新作，將於本月 21 日上映。



