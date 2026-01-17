tvN 治愈新剧《给你宇宙》裴仁爀、卢正义、朴栖含：高颜值新手爸妈，共同育儿罗曼史预告公开

【影片】二月新剧 tvN 全新水木剧《给你宇宙》公开了主演裴仁爀、卢正义、朴栖含的角色特写海报，超高颜值的新生代组合，进一步拉高了观众们的期待。

《给你宇宙》讲述一对男女之间跌宕起伏的育儿同居恋曲。他们原本是姻亲，却突然发现自己要共同抚养20个月大的侄子「宇宙」（朴有浩 饰）。既不像陌生人那样疏远、也未必能真正成为家人的他们，在孩子闯入生活后，逐渐学会成长与靠近，故事温暖又疗愈。





公开的三大角色海报，也勾起观众对三角关系的好奇心。

▼裴仁爀饰演的是实力强到让主笔作家都心生嫉妒的助理作家「宣泰亨」。搭配他冷淡的眼神，并写上「你对我来说，不多不少就只是孩子的阿姨」的标语，清楚展现角色鲜明的性格。外表冷漠、内心却藏著深层故事的宣泰亨，与女主纠缠后将迎来什么样的变化，备受关注。



▼卢正义饰演的是充满正能量的热血求职生「禹贤真」。为了替姊姊分担负担而勇往直前的青春模样，搭配「姻亲，我们是陌生人吗？育儿就拜托你了」的标语，让人好奇他成为外甥「宇宙」监护人后的巨大转变。特别是他与宣泰亨展开的共同育儿故事，将如何发展，更是焦点所在。



▼朴栖含饰演的是禹贤真的初恋、同时拥有完美外貌与能力的「朴润成」。这是一位将大学时期萌芽的情感，在重逢后再次唤醒的人物，「所以说，你既不是孩子的爸爸，也不是男朋友吧？」这句充满自信间挑衅的标语，让人更期待他和宣泰亨与禹贤真之间的三角罗曼史。



《给你宇宙》制作组表示：「因缘际会成为姻亲的男女主角，以及突然现身於两人面前的女主初恋朴润成，三位男女之间难以预测的三角罗曼史将会精彩展开。」并请观众期待青春演员们在欢笑中放大共鸣与悸动的默契演出。



tvN 全新韩剧《给你宇宙》将於 2 月 4 日（周三）晚间 10 点 40 分首播。



