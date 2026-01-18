韓女星懷孕12週仍不敢登記結婚！姜恩菲袒露「怕拖累他」，含淚揭校園霸凌創傷：不敢撒嬌

韓國女星姜恩菲近日在節目《金昌玉秀4》中公開懷孕12週的喜訊，卻也含淚揭露過去因校園霸凌留下的深刻創傷，甚至因此不敢對老公撒嬌、遲遲不敢登記結婚，真摯告白令人心疼。

姜恩菲與老公邊淳弼是首爾藝術大學同窗，愛情長跑17年後修成正果。 但邊淳弼在節目中坦言，至今仍感覺兩人像「外人」，因為妻子從不叫他「老公」或「親愛的」，而是直呼其名，且「幾乎沒有撒嬌過」。 他無奈表示：「婚後想嘗試戀愛時沒做過的事，但她好像不會表達。」更讓邊淳弼焦急的是，兩人至今尚未辦理結婚登記。 他透露：「很想在法律上也成為夫妻，但妻子一直拖延。」



面對丈夫的困惑，姜恩菲終於說出深埋心底多年的原因。 自己無法撒嬌、無法展現柔弱一面，源於學生時期遭到的嚴重霸凌。 她含淚回憶：「當時不僅沒人喜歡我，還被嚴重排擠，甚至被打到耳膜破裂，一邊耳朵現在裝的是人工耳膜。」

出道後傷痛仍未停止。 她因在綜藝節目中與偶像組成愛情線，努力做出可愛反應，卻被貼上「做作」、「討厭」的標籤。 「當時我的關聯搜尋詞全是謾罵，在沒有管制惡評的年代，只能硬生生承受。」她坦言，連對老公撒嬌都害怕：「怕他覺得我討厭。 只要展現脆弱，就覺得他會離開，所以故意表現得很強勢。」



對於拖延結婚登記，姜恩菲也坦白背後心酸：「結婚後，仍有很多留言罵他『怎麼跟這種女人結婚』、『娶了骯髒的女人好可憐』、『跟被下架的女人結婚真可憐』。 我覺得登記了就會拖累他，所以一直無法下定決心。」她甚至曾對老公說：「你可以逃走，我一個人也能活。」這種不安感到婚後仍未消失。



被問到「想回到幾歲」，姜恩菲瞬間落淚：「想回到18歲，還沒開始演戲的時候。 我的本名是美眞，好希望能在沒有『姜恩菲』的世界，就以美眞的身份生活。」一旁的老公邊淳弼聽完也不捨地流淚，並緊緊擁抱她。



姜恩菲2005年通過電影《夢精記2》出道，出演電視劇《松藥局的兒子們》中「崔秀熙」一角而受到關注，2017年之後作為直播平台AfreecaTV的主播活動。 去年4月她與同齡「臉讚出身」的邊淳弼結束17年愛情長跑結婚，並在同年9月以40歲之齡自然懷孕成功，預產期為今年5月，獲得許多祝福。 如今公開孕期心境，也讓粉絲更加心疼她堅強背後深藏的傷痛。

